Dylan Dreyer dit qu’elle « embrasse le chaos » après avoir accueilli un nouveau bébé et un livre

Le mot « occupé » est un euphémisme pour décrire les dernières semaines pour le météorologue 45secondes.fr Dylan Dreyer.

Après que ses eaux se soient cassées six semaines plus tôt fin septembre, elle et son mari, Brian Fichera, ont accueilli leur troisième enfant ensemble, un fils nommé Russell « Rusty » James le 29 septembre.

Rusty est rentrée de l’hôpital le 7 octobre, quelques jours seulement avant la sortie de son premier livre pour enfants, « Misty the Cloud: A Very Stormy Day ».

Dylan a rejoint Weekend 45secondes.fr samedi pour parler de la façon dont Rusty se débrouillait à la maison et de sa vie alors qu’elle jongle avec le fait d’être maman de trois enfants et de soutenir la sortie de son livre.

« Rusty va bien. … Il dort en quelque sorte toute la journée », a déclaré Dylan à Kristen Welker et Hallie Jackson à propos de Rusty. « Il va super bien. D’avoir passé une semaine à l’USIN et maintenant d’être à la maison et de prospérer? Nous sommes tellement, tellement bénis. Je ne peux pas croire que j’allais attendre jusqu’en novembre pour le rencontrer et il est déjà là. «

Avec l’arrivée de Rusty, Dylan est maintenant entourée de garçons à la maison, y compris ses fils aînés, Calvin, 4 ans, et Oliver, 1 an. Lorsqu’on lui a demandé comment elle gérait le fait d’avoir trois garçons (quatre, si vous incluez Brian), elle a répondu : , incluons Brian et incluons aussi Bosco parce que la maison est juste le chaos en ce moment.

« Je ne m’attendais pas à faire la promotion du livre et du bébé en même temps », a-t-elle expliqué. « Il n’était pas attendu avant novembre, le livre était attendu en septembre et cela a été retardé donc, j’embrasse juste le chaos de cette semaine en ce moment et j’espère pouvoir dormir la semaine prochaine. »

Dylan Dreyer et Brian Fichera avec leurs trois fils, Calvin, Oliver et Rusty et leur chien, Bosco. dylandreyernbc / Instagram

Heureusement, Cal et Ollie ont fait un excellent travail en tant que grands frères pour bébé Rusty.

« J’étais un peu inquiet pour Ollie. C’est ma balle courbe, mais il s’est si bien ajusté », a-t-elle déclaré. «Je pense que voir Calvin et à quel point Calvin est un grand frère doux, je pense, a calmé Ollie. Il y a eu quelques larmes au début, quand il a réellement réalisé ce qu’est un bébé, mais Calvin ne pouvait pas être plus doux. Même notre pédiatre dit : ‘Il n’a pas besoin de l’embrasser donc beaucoup.' »

En plus d’être un grand frère aimant, Cal a également fait évoluer ses compétences d’édition, créant la version parfaite du livre de sa mère.

« Tout ce qu’il ne comprenait pas, nous l’avons changé », a expliqué Dylan mardi AUJOURD’HUI. « Tout ce qu’il trouvait drôle, nous le gardions dans le livre. Il était en quelque sorte mon co-éditeur sur tout ça.

Dylan a déclaré que « Misty the Cloud: A Very Stormy Day » enseigne aux enfants comment gérer les émotions et reconnaître qu’il est normal de ne pas être bien tout le temps. Il utilise les connaissances météorologiques approfondies de Dylan pour établir des parallèles entre la météo et nos émotions alors qu’il suit Misty à travers les hauts et les bas d’une journée.

Le livre comprend également des expériences et décompose une partie de la science derrière un orage, aidant à atténuer la peur que de nombreux enfants pourraient avoir à propos de l’événement météorologique commun.

« Misty the Cloud: A Very Stormy Day » a été un travail en cours au cours des dix dernières années pour Dylan, donc sa sortie cette semaine était un régal.

« J’ai toujours imaginé ce monde dans les nuages ​​et ces personnages de nuages ​​n’ont jamais existé sauf dans mon cerveau », a-t-elle déclaré. « Rosie Butcher, notre illustratrice, a réussi à lui donner vie. … Je suis tellement excité que ce soit enfin là-bas.