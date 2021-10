Dying Light reçoit un patch PS5 dans le futur

Dying Light 2 - Stay human ( standard edition )

Faites des choix difficiles et faites face à leurs conséquences alors même que vous déciderez seul du sort d’une humanité au bord de l’extinction Aventurez-vous dans une ville en décomposition, où l’humanité est revenue à un ge sombre et où les factions se battent pour le pouvoir et les ressources Survivez à des rencontres périlleuses avec des monstres engendrés par le virus PS4 (UPG PS5)