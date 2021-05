Dying Light: Fuites de l’édition Platinum, mais ne vous excitez pas trop

Nintendo T-Shirt Homme Mario Kart Here We Go Luigi Nintendo - Gris Clair - L - Light Grey

Préparez-vous à retourner sur la piste de course avec ce T-shirt qui représente Luigi tel qu'il apparaît dans la série Mario Kart.En tant que petit frère et fidèle acolyte de Super Mario en personne, Luigi n'est pas toujours sous le feu des projecteurs mais n'oublions pas qu'il a été le personnage principal de deux jeux ! Ce T-shirt est produit sous licence officielle et porte le sceau de qualité Nintendo.T-shirt 90% Coton et 10% PolyesterCoton tracé éthiquementTaille slim, si vous préférez les T-shirts un peu plus larges, commandez une taille au-dessus.