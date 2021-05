Dying Light 2: Un nouveau teaser annonce un événement – y a-t-il enfin une date de sortie?

Lumière mourante 2 est recherché par de nombreux joueurs du monde entier, mais les développeurs polonais de Techland ont jusqu’à présent fait profil bas avec de nouvelles informations sur la sortie ou d’autres extraits de gameplay. Maintenant, l’espoir d’une nouvelle bande-annonce ou d’informations sur la sortie semble se réveiller avec un teaser.

Teaser for Dying Light 2 annonce des informations à venir

Les créateurs du prochain jeu de zombies annoncent un teaser sur Twitter Flux Twitch qui pourrait éventuellement avoir des informations plus spécifiques sur la sortie de « Dying Light 2 » prêt.

Vous pouvez suivre l’actualité de « Dying Light 2 » de manière classique sur Twitch. Quand le flux démarre-t-il? Selon Twitch, la transmission commencera jeudi, les 27 mai, environ 21h00. Heure allemande.

Il n’est pas encore clair si le flux de demain fournira réellement du nouveau matériel de jeu ou une date de sortie. Cependant, Techland a récemment eu le grand silence avec un certain nombre Mises à jour du jeu cassé, et a confirmé que « Dying Light 2 » est toujours en 2021 devrait apparaître. L’heure de l’événement est donc utile.

De quoi parle Dying Light 2?

La deuxième partie de la série se déroule 15 ans après que le monde ait été ravagé par un virus. Dans le monde maintenant post-apocalyptique et en grande partie effondré, les conditions ressemblent plus à un âge moyen sombre qu’à un avenir plein d’espoir. Les bandits, la faim et la violence sont à l’ordre du jour, mais la nuit, les personnes infectées sont sur le point de traquer les survivants.

Les joueurs incarnent Aiden Caldwell, une survivante infectée mais bénéficiant de compétences de combat et de parcours exceptionnelles. Caldwell est peut-être le seul à pouvoir faire une différence dans ce monde désastreux. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’histoire ici.