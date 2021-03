Dying Light 2: Techland publie une vidéo de pointe

Autour de Lumière mourante 2 il a été assez calme ces derniers mois après la sortie prévue pour 2020 reporté indéfiniment a été. Techland lui-même a admis que le Annonce trop tôt a été fait. Cependant, cela ne devrait pas affecter la qualité du jeu.

Maintenant, les développeurs ont pris la parole et ont publié une vidéo dans laquelle ils sont allés plus en détail sur l’état actuel du développement.

Dying Light 2: la lumière à l’horizon

L’équipe a commencé la vidéo en lisant quelques commentaires sur le jeu dans lequel certains fans exagéraient verbalement. En plus de la confirmation que le développement progresse encore, une annonce a également suivi: « Dying Light 2 » devrait toujours être À paraître en 2021!

Techland a déclaré qu’il lui fallait simplement plus de temps pour aborder correctement un projet de cette taille. Ils promettent également qu’ils le feront « Très, très bientôt » pourrait en dire plus sur le jeu. Vient ensuite un court extrait de gameplay d’environ 20 secondes et l’affichage de l’année 2021.

Heureusement, pas d’enfer de développement

Pendant ce temps, de nombreux fans craignaient que le développement de « Dying Light 2 » ne se soit arrêté. Cependant, les responsables ont nié cela, car le jeu progressait encore et avait simplement été annoncé trop tôt.

Il faut donc encore être patient, mais tu peux aller après ça Mise à jour des développeurs assurez-vous à nouveau que le projet n’a pas été abandonné. Une sortie cette année ne serait pas loin non plus.