Dying Light 2 sur PS5, PS4 le 7 décembre, gameplay révélé

Techland a réintroduit aujourd’hui Dying Light 2 après un très long retard au début de l’année dernière, confirmant sa sortie sur PlayStation 5 et PS4 le 7 décembre 2021. Cette annonce était accompagnée de séquences de jeu prolongées, que vous pouvez toutes voir. la nouvelle bande-annonce intégrée ci-dessus. Les images plongent profondément dans l’histoire, comment le monde change du jour au soir et comment vos choix influencent le récit.

L’ensemble du premier épisode de Dying 2 Know offre un aperçu détaillé du monde de Dying Light 2, abordant son thème des âges sombres modernes ainsi que le type d’infectés que vous rencontrerez dans toute la ville. Les interviews développent ensuite le gameplay avec des détails clés sur la façon dont le monde se gère une fois que la race humaine a été presque entièrement anéantie et ce à quoi vos décisions peuvent mener tout au long du récit.

Après avoir pris une si longue interruption, cette réintroduction de Dying Light 2 nous a remplis de promesses une fois de plus. On craignait que la suite ne soit à la hauteur de son annonce initiale, d’un monde où vos choix changent radicalement l’histoire et le monde qui vous entourent. Ce premier volet de Dying 2 Know renforce le fait que Techland vise toujours à en faire une réalité.

