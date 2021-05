Dying Light 2 Stay Human montre la bande-annonce et la date de sortie

Lors de la transmission de Mourir 2 savoir Techland, le titre officiel de Lumière mourante 2, avec une date de sortie et une bande-annonce pour le jeu.

Dying Light 2 Stay Human sortira le 7 décembre sur PC, PS5, Xbox Series X / S, PS4 et Xbox One. Le jeu de tir à la première personne a également reçu une bande-annonce de gameplay détaillée, montrant l’état actuel du jeu. , ainsi que des détails sur le histoire.

Selon Techland, Dying Light 2 se déroule 20 ans après les événements du premier jeu et trouve le joueur contrôlant le protagoniste, Aiden Caldwell, une « étrangerQui cherche à percer un mystère de son passé.

La bande-annonce complète du jeu explore les factions que le joueur rencontrera dans la ville post-apocalyptique, y compris le Survivants, Nightrunners et Renegades, ainsi que quelques personnages et ennemis sur lesquels le joueur comptera en cours de route.

Dying Light 2 est actuellement disponible en précommande en édition Standard, Deluxe ou Collector. La réserve donnera au joueur une tenue « Recharger » en jeu, un skin d’arme et un skin de parapente.