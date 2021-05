Dying Light 2 obtient au moins deux extensions après son lancement

Maintenant que Lumière mourante 2 a une date de sortie confirmée, il est temps pour tout le rigmarole de pré-commande. Le jeu est disponible en précommande sur le PlayStation Store dès maintenant pour PS5 ou PS4, avec trois éditions numériques différentes disponibles. C’est l’édition ultime sur laquelle nous allons nous concentrer pour les besoins de cet article, ce qui confirme que Techland a au moins deux morceaux de DLC en préparation. L’achat de cette version particulière vous donne accès à un « pass d’extension avec deux histoires supplémentaires » – quelque chose qui ne devrait pas surprendre les fans du premier jeu.

Coûtant 87,99 € / 99,99 €, l’édition ultime comprend tout ce que l’édition Deluxe moins chère contient, ainsi que des objets d’artisanat, des fonds d’écran, une bande dessinée numérique et un Boost XP nocturne de deux heures. Tout cela suit les mêmes traces que le titre original et renforce les commentaires faits par Techland il y a plus d’un an. Dying Light: The following était la plus grande extension du premier jeu, mais elle a également été complétée par d’autres baisses de contenu pendant six ans extrêmement impressionnants.

Lorsque nous avons interviewé le concepteur de jeu principal Tymon Smektala à la fin de 2019, il a déclaré: « Je ne veux pas trop renverser les haricots, mais oui, il y aura d’énormes extensions, et oui, il y aura beaucoup de baisses supplémentaires, du contenu gratuit, des missions supplémentaires, des armes et des mécanismes de jeu que vous pourrez obtenir en investissant simplement votre temps dans Dying Light 2 et en faisant simplement partie de la communauté. » Ce Pass Expansion semble être le début de cette promesse.

Allez-vous cracher cet argent pour l’édition ultime de Dying Light 2? Faites des économies dans les commentaires ci-dessous.