Dying Light 2: la nouvelle bande-annonce de gameplay révèle enfin la date de sortie

après le Lumière mourante 2– Les développeurs de Techland ont révélé de plus en plus d’informations sur leur prochain jeu d’horreur de survie au cours des dernières semaines, ils ont finalement largué la bombe hier. Ils ont publié une bande-annonce de jeu de sept minutes sur leur chaîne YouTube avec le 7 décembre 2021 a finalement révélé la date de sortie du titre.

Dying Light 2: Gamplay Trailer montre diverses améliorations

En ce qui concerne la Histoire du jeu disent que les responsables 20 ans après les événements du prédécesseur commencez et, comme vous le savez, jouez dans une autre partie du monde. Peu de choses ont changé en ce qui concerne la position de départ, car un virus a tué la majorité de l’humanité et l’a transformée en zombies sanguinaires. Bien que les survivants aient riposté, muté les monstres au cours des années.

Dans le rôle du nouveau Protagoniste Aiden tu es maintenant dans ce pur lutte sans espoir pour la survie jeté dans. Comme le montre la bande-annonce du gameplay, vous devez établir des relations avec différentes factions afin d’influencer le monde du jeu et le cours de l’histoire pendant que vous essayez de créer un Secret du passé d’Aiden résoudre. Un problème avec cela est qu’Aiden a lui-même été infecté par le virus. Il faut donc essayer rester humaince qui explique également le titre final du jeu: « Dying Light 2 Restez humain ».

En fonction de la personne que vous rejoignez, de nouvelles opportunités s’ouvriront pour vous. Donc peut être à propos de nouvelles options de transport, par exemple les téléphériques, déverrouillez ou vous avez accès à nouveaux outils et armes. Par exemple, nous voyons Aiden dans la vidéo arc et des flèches en action ainsi qu’un cordequ’il peut combiner avec ses nouveaux mouvements de cap. Il devrait donc y avoir suffisamment d’options pour obtenir le lutte brutale et sanglante pour la survie lutter de manière créative contre d’autres survivants et les innombrables monstres.

« Dying Light 2 Stay Human » est en cours de développement pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et le PC et devrait être allumé 7 décembre 2021 apparaître.