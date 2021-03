Dying Light 2 Dev Update sera l’événement avec lequel les nouvelles arriveront

Après une longue période sans nouvelles notables, la mise à jour Dying Light 2 Dev mettra à jour les joueurs sur la progression de son développement.

Nous savons que le jeu est en marche, même si nous savons également qu’il y a eu quelques difficultés lors de son développement. Il est temps que les développeurs eux-mêmes sortent et nous disent quelque chose sur ce que nous verrons dans le prochain grand titre de survie zombie. Techland a annoncé la première de Mise à jour de Dying Light 2 Dev, un événement qui annoncera l’état actuel de la suite.

Cet événement a été annoncé via Twitter et nous invite sur la chaîne officielle de Dying Light 2 pour découvrir ce qu’ils ont à montrer. Avec cette décision, le studio espère rassurer certains des fans les plus préoccupés par l’état du développement et, peut-être espérons-le, annoncer une date de sortie. Cette partie est peut-être celle qui n’est pas remplie, mais il sera bon de savoir comment le développement progresse.

L’événement se déroulera ensuite sur la chaîne publique Discord du jeu. le 17 mars.

Nous avons quelques mots à partager avec vous sur le processus de développement de Dying Light 2.

Soyez sûr d’être avec nous mercredi prochain. Vous voulez le voir en premier? Rejoignez notre serveur Discord maintenant à https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV – Lumière mourante (@DyingLightGame) 12 mars 2021

L’annonce de Dying Light 2 vient de l’été 2019. Après presque deux ans d’attente, le titre a subi quelques retards, le dernier à un point indéterminé. Le jeu promet d’étendre tout ce que nous avons vu dans le premier opus avec un nouveau monde, des ennemis plus dangereux que jamais et toute une prise de décision qui changera notre environnement à jamais.

Un titre aussi ambitieux prend beaucoup de temps pour réussir. En fait, il ne serait pas étonnant que les exigences du titre dépassent les attentes de l’équipe et qu’elles soient contraintes à un transfert générationnel de plateforme. Tout autour de Dying Light 2 est un mystère pour le moment, mais j’espère que dans quelques jours, nous nous débarrasserons des doutes. Nous attendons avec impatience les résultats de l’événement.