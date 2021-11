Dying Light 2 a fait allusion à : Entre zombie slasher et parkour action !

Les zombies célèbrent actuellement un renouveau majeur, sinon totalement incontesté : Retour 4 Sang jalousement pour le modèle Laissé pour mort après, mais ne se rapproche pas tout à fait de ses qualités. Le mode zombie de Call of Duty : l’Avant-garde il manque encore de substance. Et les technologies Lumière mourante 2 ne sortira sur le marché que le 4 février 2022 après plusieurs reports et donc quasiment en même temps que des titres comme Ancien anneau ou Horizon : Ouest interdit.

La concurrence est donc féroce et il semble d’autant plus important de restaurer la confiance de la communauté dans le jeu dystopique en monde ouvert. Enfin, au début de l’année, des rumeurs ont circulé selon lesquelles « Dying Light 2 » était tout sauf bon. Techland a présenté une version jouable complète du jeu d’action dans la capitale polonaise Varsovie à la mi-octobre. Représentants de la presse et créateurs se défoulent sur la version PC pendant plus de quatre heures.

Le résultat : « Dying Light 2 » est vivant ! Cependant, il a également changé au cours des dernières années. Mais l’accent est toujours mis sur le mélange de batailles à la première personne, de parkour et d’une immense ville pleine de zombies et de monstres.

© Square Enix / Techland

Zombie de jour comme de nuit

« Dying Light 2 » se déroule 15 ans après les événements de son prédécesseur, qui a été confisqué en Allemagne. Le protagoniste est le « vagabond » Aiden Caldwell. Il est à la recherche de sa sœur disparue et se retrouve pris entre les lignes de groupes rivaux tels que les Peacekeepers et les Survivors. « Dying Light 2 » est un jeu d’action narratif plein de personnages et de choix bruts. Techland emprunte de nombreuses fonctions telles que plusieurs arbres de compétences ou options de dialogue du genre jeu de rôle.

Dans le bazar, une église reconvertie en centre commercial, Aiden rencontre Sophie et espère obtenir des informations d’elle. Mais comme le destin va, elle a besoin de son aide. Parce que son frère Barney a disparu lors d’une expédition imprévue. Alors le « vagabond » doit partir à la recherche du gars.

Dans le monde de « Dying Light 2 », l’heure de la journée joue un rôle important : pendant la journée, la plupart des créatures se retirent dans les bâtiments et y tombent dans une sorte de crépuscule. Le danger des promeneurs est donc moindre, mais des bandits et autres canailles rôdent dans les rues. La nuit, en revanche, les monstres sortent de leurs trous et peuplent la ville tandis que les habitants se retirent dans leurs forteresses. L’avantage : la nuit, les bâtiments sont vides et vous pouvez les chercher à la recherche de trésors. « Dying Light 2 » joue de manière radicalement différente la nuit que pendant la journée et nécessite une approche complètement différente.

© Square Enix / Techland

Dans le cas de Barney, Aiden se retrouve dans un bâtiment verrouillé rempli de personnes infectées endormies. Vous ne voulez pas réveiller ces gars-là, sinon une horde vous traquera rapidement. Au lieu de cela, il est plus sage de se faufiler tranquillement entre les créatures. Avec la vue de mise au point, Aiden peut, comme Geralt dans The Witcher 3: chasse sauvage, Mieux reconnaître les traces de sang et même détecter les ennemis à travers les murs. Cette fonction change sensiblement le rythme du jeu et vous transforme en détective entre les deux. Cependant, nous pouvons également bien les utiliser dans des missions furtives (comme lors de l’infiltration d’un camp) ou au combat lui-même.

Flogger à la première personne et singe grimpant

« Dying Light 2 » est un jeu à la première personne. Similaire à dans Bord de miroir Nous faisons de la gymnastique avec agilité dans les ruelles, glissons le long des barres ou sautons par-dessus des obstacles. Le combat direct – que ce soit avec des personnes ou des zombies – est rarement la solution idéale.

Au contraire, nous devons continuer à prendre des décisions sur la façon de procéder et sur les alternatives dont nous disposons. Nous utilisons également des appâts et des pièces de monnaie lancées pour distraire des groupes d’adversaires. Les attaques aériennes avec un arc et des flèches sont également une alternative. S’il y a toujours un conflit, « Dying Light 2 » révèle sa sévérité : nous piratons les ennemis avec des haches électriques, les assommons depuis les airs avec nos crânes sur le béton ou les incendions avec des cocktails Molotov.

© Square Enix / Techland

Surtout dans les combats avec des groupes de zombies, nous devons continuer à avancer, sinon les bêtes nous entoureront. C’est différent contre les gens : ils ont des armes à feu et se mettent à couvert. « Dying Light 2 » nécessite une dextérité manuelle – à la fois en combat et en jeu de parkour. Les commandes sont exigeantes, mais ceux qui restent à l’écoute verront rapidement les avantages de la liberté de mouvement. Alors que nous sommes principalement dans les rues les premières minutes, à un moment donné, nous pensons en trois dimensions et montons de plus en plus souvent sur les toits afin de faire rapidement des mètres. Les tyroliennes et les coussins de saut facilitent l’embarquement.

Si tout le reste échoue, nous recourrons plus tard au parapente – semblable à une juste cause. Afin de prolonger notre vol, nous recherchons également des gaines de ventilation qui génèrent le courant ascendant correspondant. La « section parapente » n’a été jouable que peu de temps, mais notre impression est que cette nouvelle option de mouvement s’intègre bien dans le jeu.

Le Talent System : Parkour ou Fight ?

Ces deux piliers du gameplay se reflètent également dans le système de personnage : dans le processus, nous recevons des points d’expérience dans les domaines du combat et du parkour pour maîtriser les tâches, survivre aux batailles et autres objectifs maîtrisés. En conséquence, les deux aspects ont également leur propre arbre de compétences, à partir duquel vous pouvez acheter des compétences actives avec des points de talent obtenus après la mise à niveau.

© Square Enix / Techland

Par exemple, nous avons ajouté la course au mur et l’option de saut en longueur dans le tour de passe. En conséquence, nous étions plus flexibles et étions également capables de surmonter des abîmes plus grands. Dans la section de combat, il y a, par exemple, des dropkicks, des attaques aériennes ou même une main plus stable lors de l’utilisation d’un arc et d’une flèche. Chaque arbre de compétences a 24 talents, dont certains s’appuient les uns sur les autres.

De plus, nous développons l’énergie vitale et l’endurance avec des stimulants trouvés. Il existe également un système d’inventaire : les vêtements tels que les ordures, les lunettes, les pantalons et les hauts ont des niveaux de rareté et des propriétés spéciales telles que la résistance. L’artisanat n’est pas non plus négligé : vous infligez des dégâts élémentaires à vos armes, fabriquez des consommables plus petits tels que des medipacks en déplacement et équipez des armes de plan à l’aide de trophées collectés lors de combats avec de rares personnes infectées. Ici aussi, l’impact du jeu de rôle apparaît très clairement.

Les groupes politiques sont impliqués !

Techland a promis lors de l’annonce de « Dying Light 2 » que les décisions des joueurs allaient changer la ville et ses habitants. Comment cela fonctionne exactement n’est pas absolument clair, même après la pratique. Après une grosse mission d’histoire et après avoir réactivé une centrale électrique grâce à un joli puzzle de câble, on nous donne la possibilité d’attribuer cette zone aux soldats de la paix ou aux survivants.

Cette décision débloque de nouvelles aides dans les régions. Avec les survivants, par exemple, il y a des murs supplémentaires pour les wallruns ou des arbres de ventilateur supplémentaires pour l’utilisation du parapente. Avec les Peacekeepers, les choses se corsent : pièges à pendule, voitures piégées et lanternes Molotov font partie de leur arsenal.

Cependant, ces conséquences ne sont pas aussi importantes que prévu (et espéré). Deux factions apparaissent également assez rarement. Cependant, les développeurs ont promis que le système signifiait depuis longtemps non seulement « combat ou parkour », mais qu’il aurait également un impact sur le paysage urbain et les factions elles-mêmes. Nous sommes donc prudemment optimistes.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

Conclusion