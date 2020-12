«  DWTS  »: Val Chmerkovskiy admis à «  Twinges of Jalousy  » en voyant Jenna Johnson avec un autre partenaire de danse

Val Chmerkovskiy et Jenna Johnson de Danser avec les étoiles s’est marié en avril 2019. Les deux danseurs professionnels, Chmerkovskiy et Johnson, sont souvent jumelés à d’autres partenaires lorsqu’ils frappent la piste de danse. Avec des rumeurs qui volent continuellement sur des romances hors caméra pendant la DWTS concurrence, Chmerkovskiy a expliqué comment lui et sa femme ne laissent pas la jalousie devenir incontrôlable.

Val Chmerkovskiy et Jenna Johnson de «Danse avec les stars» | Astrid Stawiarz / Getty Images

Les stars de ‘DWTS’ doivent se rapprocher de leurs partenaires de danse

Chmerkovskiy n’est que trop familier avec le fait d’être l’objet de ragots, en particulier lorsqu’il s’agit de ses partenaires assignés à l’émission de téléréalité ABC. Le champion du Mirrorball a convenu qu’il était facile de mal interpréter la relation entre deux personnes lors de l’exécution de certains mouvements.

«Pour un homme qui approche une femme comme je le fais quand je joue, il est presque inévitable que les gens concluent que nous baisons dans la vraie vie», a-t-il écrit dans son autobiographie de 2018, Je ne changerai jamais mon nom: le rêve américain d’un immigrant de l’Ukraine aux États-Unis pour danser avec les stars. «Puisque la seule fois où deux personnes se rencontrent avec un tel volume de passion, de confort et de trouble, c’est si elles sont dans une relation physique.

Pourtant, Chmerkovskiy a constaté que devenir personnel avec votre partenaire de danse peut nuire à une performance, où il préfère garder les choses professionnelles.

CONNEXES: Le champion de ‘DWTS’ Derek Hough a révélé sa critique sur les juges: ‘Bruno’s Just Crazy’

«Un bon danseur peut afficher une grande variété d’émotions», a expliqué Chmerkovskiy. «Je n’ai pas besoin d’être intime avec une personne pour créer une performance passionnée. En fait, être intime, être impliqué sexuellement hors de la piste de danse, peut s’avérer contre-productif.

‘Ce qui se passe sur la piste de danse reste sur la piste de danse’

Alors que ses partenaires de danse passent des heures ensemble à répéter, Chmerkovskiy a admis qu’il avait dû faire face à ses propres rencontres avec le monstre aux yeux verts. Sachant que l’expérience partagée entre les danseurs peut devenir intense, Chmerkovskiy a admis qu’il avait parfois du mal à voir Johnson avoir ce lien avec quelqu’un d’autre.

«J’ai parfois ressenti des élancements de jalousie», a-t-il révélé. «Pas parce que je ne lui fais pas confiance, ou parce que j’ai peur qu’elle ne revienne pas chez moi, mais parce qu’elle pourrait partager un moment spécial avec quelqu’un d’autre, et je veux que tous ses moments spéciaux soient avec moi.

le DWTS star a commenté que sa femme était dans la même position quand il faisait des jeux de jambes fantaisie avec une partenaire féminine.

«En la voyant danser avec un partenaire masculin, je dois considérer ce qui se passe lorsque je joue et que Jenna regarde», a écrit Chmerkovskiy. «La seule solution que je puisse trouver est d’employer la raison. Réfléchissez bien. Comprendre ce qui se passe sur la piste de danse reste sur la piste de danse. «

Val Chmerkovskiy a déclaré que sa femme était « meilleure » pour garder la jalousie à distance que lui

Chmerkovskiy a constaté que son désir pour Johnson d’avoir son moment sous les projecteurs l’emporte sur toute jalousie ou préoccupation.

«En la regardant danser avec un autre homme, je dois être prêt à dire:« C’est le moment de Jenna, et je dois le célébrer parce que je l’aime »», a écrit le professionnel de la danse à propos de sa femme. «Pour ce qui est de l’amour, il faut danser autant dans la grande image que dans la petite. Parfois, c’est votre moment, et vous devez aimer ça, et parfois c’est son moment, et vous devez aussi aimer ça.

le DWTS star a crédité sa femme pour avoir mis son bien-être au-dessus du sien, où il veut faire de même pour elle.

CONNEXES: Pourquoi la star de ‘DWTS’ Cheryl Burke a conseillé aux mariées d »embrasser votre Bridezilla intérieure ‘

«Ma fille peut devenir très jalouse, mais elle est bien meilleure que moi», a expliqué Chmerkovskiy. «Jenna m’aime plus qu’elle n’est jalouse, bien plus. Alors peut-être que la raison n’est pas la force motrice, peut-être que c’est simplement un amour pur et inconditionnel. Elle me met au défi de m’élever à ce même niveau.