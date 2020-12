«  DWTS  »: Pourquoi Val Chmerkovskiy a changé son approche après le «  mélodrame romantique  » de la saison 19

Val Chmerkovskiy de Danser avec les étoiles n’est pas étranger au moulin à rumeurs. Quand il a eu une romance avec Jolies petites menteuses star Janel Parrish dans la saison 19, le champion du Mirrorball a fait l’objet de nombreux titres qui n’avaient rien à voir avec la danse.

Avec la plupart de l’attention concentrée sur la relation personnelle du couple plutôt que sur leur jeu de jambes fantaisiste, Chmerkovskiy a juré qu’il ne laisserait «plus jamais» la frontière entre les affaires et le plaisir s’estomper.

Val Chmerkovskiy a vu un inconvénient à la romance lors de la compétition « DWTS »

Dans son livre de 2018 Je ne changerai jamais mon nom: le rêve américain d’un immigrant de l’Ukraine aux États-Unis pour danser avec les stars, Chmerkovskiy a expliqué comment la romance avec Parrish a évolué.

«Comme cela arrive tout le temps dans la salle de bal, Janel est essentiellement tombée amoureuse de son professeur de danse», a écrit Chmerkovskiy. «Et son professeur de danse (ce serait moi) était trop faible, trop stupide et trop avide de trophées pour la prendre à part et lui dire: ‘Hé, ça ne m’intéresse pas vraiment. Je veux juste danser.' »

Admettant qu’il a adhéré au battage médiatique et mis beaucoup de valeur pour gagner un prix, Chmerkovskiy a estimé que la liaison éclipsait leurs performances.

«J’étais trop aveuglé par l’opportunité de jouer à la romance pour atteindre l’objectif que je voulais, qui tenait ce trophée Mirrorball à la fin de la saison», DWTS étoile révélée. «Je suis tombé dans le piège de laisser le mélodrame relationnel m’empêcher de m’en tenir au scénario, qui devait se concentrer sur la danse. J’ai laissé la ligne se brouiller – je n’ai pas séparé le personnel du travail.

Fini le mélange des affaires et du plaisir pour la star de ‘DWTS’

Lors de la préparation de la saison 20, Chmerkovskiy a pu réfléchir à la façon dont les rumeurs de romance peuvent gonfler les cotes.

«Hollywood aime la romance, et dans la saison 19, le mélodrame romantique a éclipsé toutes les bonnes performances que Janel et moi avons accumulées», a-t-il expliqué. «Nos efforts sur la piste de danse ont été époustouflés par le tourbillon de feuilleton qui semblait être tout ce dont les téléspectateurs voulaient parler.»

Décidant d’apprendre de ses erreurs passées, Chmerkovskiy était déterminé à garder les choses strictement commerciales dans les saisons à venir de DWTS.

«Je me suis dit que c’était trop», a-t-il remarqué. «Plus jamais je ne serais faible d’esprit, plus jamais je ne laisserais une romance qui n’était pas entièrement là enflammer l’imagination de millions de téléspectateurs, plus jamais je ne négligerais de défendre mon art. À partir de là, je séparerais strictement le personnel et le professionnel.

Val Chmerkovskiy et Rumer Willis ont remporté le trophée Mirrorball dans la saison 20

Chmerkovskiy était tout le business quand il est allé rencontrer son partenaire de la saison 20. Associé à Rumer Willis, le DWTS star a gardé son attention sur la danse.

«Les fans de Danser avec les étoiles toujours aimé mélanger un peu de Le célibataire dans le spectacle, jouant les drames relationnels entre danseurs », a-t-il partagé. «Les partenaires de danse étaient-ils un objet? L’amour avait-il fleuri sur le plateau? Comme j’avais déjà été pris dans cette toile, je me suis juré que la nouvelle saison serait différente.

Motivée par l’authenticité et la nature humble de Willis, Chmerkovskiy a pu lui apprendre quelques pas meurtriers et gagner son amitié.

«L’arrogance ne faisait pas partie du vocabulaire de Rumer», se réjouit-il de Willis. «C’était une belle personne avec une impulsion pour voiler sa lumière intérieure. Je voulais que le monde voie à quel point elle était belle et spéciale.

La stratégie de Chmerkovskiy a porté ses fruits, où lui et Willis ont remporté la compétition de la saison 20.