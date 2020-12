‘DWTS’: Gleb Savchenko dit qu’il était dans une relation abusive avec Elena Samodanova

Cette saison de Danser avec les étoiles a eu sa part de controverses.

Alors que Cheryl Burke a exprimé son désir de se retirer de la compétition et qu’Artem Chigvintsev et Kaitlyn Bristowe se sont plaints d’un traitement injuste, Gleb Savchenko traverse une rupture publique avec sa femme Elena Samodanova.

Un certain nombre d’accusations ont été lancées contre Savchenko – y compris qu’il a triché avec un membre de la distribution – mais il continue de contester les affirmations de son ex-épouse.

Les stars de ‘DWTS’ Gleb Savchenko et Elena Samodanova assistent à la 9e édition des World Choreography Awards, 2019 | Paul Archuleta / Getty Images

Elena Samodanova et Gleb Savchenko se sont séparés en novembre

Savchenko et Samodanova se sont mariés en 2006 et après 14 ans ensemble, ont annoncé qu’ils se séparaient en novembre. Samodanova, qui est également danseuse professionnelle, a commencé à publier une série de notes cryptiques sur Instagram avant que l’ancien couple ne fasse une annonce officielle.

L’un de ses messages disait: «Je ne vous déteste pas, je suis juste déçu que vous ayez transformé tout ce que vous avez dit que vous ne seriez jamais.»

Savchenko a publié une déclaration via US Weekly et a indiqué que le couple se concentrerait sur la coparentalité de leurs deux filles. «C’est le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage», écrit-il.

«Nous avons toujours l’intention de faire vivre ensemble nos merveilleux enfants que nous aimons si profondément, et nous nous efforcerons de continuer à être les meilleurs parents possible pour eux. Nous vous demandons de respecter le besoin d’intimité et de guérison de notre famille pendant cette période.

Au départ, Samodanova a déclaré que Savchenko la trompait, ce qui a amené beaucoup à croire que le danseur professionnel était infidèle avec son DWTS partenaire, Chrishell Stause.

Samodanova demande le divorce, repérée avec un nouveau beau

Le 22 décembre, Samodanova aurait demandé le divorce. Page Six a rapporté qu’elle avait été aperçue sur une plage au Mexique avec un DWTS (la version russe) danseur, Vlad Kvartin, et les deux s’embrassaient et se câlinaient.

Dans le mois qui a suivi leur séparation, Samodanova a évoqué sur les réseaux sociaux sa relation avec Savchenko et l’a accusé d’infidélité et de l’abandonner financièrement. Mais Savchenko réfute son histoire et a allégué qu’elle avait été infidèle avec Kvartin.

Savchenko affirme que le mariage était abusif

En plus d’affirmer que son ex-épouse était celle qui a triché, Savchenko dit qu’elle était mentalement abusive. Il a parlé à Entertainment Tonight et a allégué que Samodanova était jaloux de son DWTS travail en Amérique et elle a orchestré les choses pour qu’elle puisse travailler avec Kvartin sur DWTS Russie.

«Nous avons des problèmes depuis des années. J’étais dans une relation psychologiquement abusive et jalouse », a déclaré Savchenko. «Je me suis toujours dit:« Écoutez, c’est la mère de vos enfants, et vous l’aimez, faites en sorte que cela fonctionne pour vos enfants. »»

Il a également affirmé que leurs caméras à la maison l’avaient capturée aller et venir tard le soir alors qu’elle était ivre. Savchenko a nié avoir triché.

«Le truc, c’est que je ne l’ai jamais trompée. Jamais jamais jamais. Tout ça, c’était elle qui essayait de l’installer », dit-il. «Tous ces partenaires avec lesquels j’ai dansé, cela aurait pu ressembler à la télévision [it was something more], mais cela n’a jamais été le cas.

Le danseur a ajouté que Samodanova s’efforce de ternir sa réputation. Il l’a accusée de menacer: «Après ce divorce, je vais vous écorcher. Je vais prendre tout ce que vous avez, même vos enfants, et vous faire rentrer en Russie d’où vous venez. C’étaient ses mots exacts », se souvient Savchenko.

Leur scission se joue en public, mais tous deux affirment vouloir aller de l’avant pour leurs enfants et leur vie professionnelle.