‘DWTS’: Est-ce que la pro Sharna Burgess rencontre l’ex de Megan Fox, Brian Austin Green?

Brian Austin Green a été jumelé avec plusieurs femmes différentes depuis sa séparation d’avec sa femme, Megan Fox, mais aucune des relations n’a semblé durer. Pendant ce temps, Fox sort avec le rappeur Machine Gun Kelly (Colson Baker) depuis qu’elle et Green se sont séparés. Maintenant, les fans spéculent que Green pourrait sortir ensemble Danser avec les étoiles pro Sharna Burgess.

La séparation de Brian Austin Green et Megan Fox

Les fans ont commencé à penser qu’il pourrait y avoir des problèmes avec Fox et Green lorsque des images de Fox et Baker ont commencé à faire surface.

Dans l’épisode du 18 mai du podcast de Green, Avec Brian Austin Green, il a révélé que lui et Fox avaient terminé.

«Je l’aimerai toujours», dit-il. «Et je sais qu’elle m’aimera toujours et je sais qu’en tant que famille, ce que nous avons construit est vraiment cool et vraiment spécial.»

À l’époque, les deux prévoyaient de garder les choses cordiales et de «continuer à faire des vacances en famille et des vacances en famille et d’en faire vraiment une priorité pour les enfants.

Green a été extrêmement blessé par la scission.

«Ça craint quand la vie change et quelque chose auquel vous êtes habitué, que vous faites depuis 15 ans, vous essayez de ne pas vous débarrasser mais vous changez», dit-il. «Il y a l’aspect inconnu… il y a cette fosse dans mon estomac. Je ne veux vraiment pas que Megan et moi soyons en désaccord… elle est ma meilleure amie depuis 15 ans et je ne veux pas perdre ça.

Quand ils se sont séparés, Green était au courant de Baker et de la relation naissante entre lui et Fox.

« Elle a rencontré ce gars, Colson, sur le plateau … Je ne l’ai jamais rencontré … Megan et moi avons parlé de lui », a déclaré Green.

«Je fais confiance à son jugement, elle a toujours eu un très bon jugement», a-t-il poursuivi. «Je ne veux pas que les gens la pensent ou qu’il est méchant ou que j’ai été victime de quelque façon que ce soit.»

Brian Austin Green et Sharna Burgess sortent-ils ensemble?

Alors que Fox et Baker se rapprochent, Green a été aperçue avec plusieurs femmes, dont Tina Louise et Courtney Stodden. Mais maintenant, les fans attirent leur attention sur le potentiel entre Burgess et Green.

Burgess a récemment révélé à Us Weekly qu’elle voyait quelqu’un.

«En fait, je ne suis plus sur le marché. Mais c’est très nouveau et très, vous savez, c’est des rencontres, essentiellement », a-t-elle déclaré au média. «Personne ne nous appelle encore une relation.»

Mais elle est restée assez silencieuse sur l’identité de son copain.

«Je pensais que quand je rencontrais quelqu’un, je serais comme le hurler du haut des montagnes», dit-elle. «Et c’est en fait, c’est presque le contraire. Je veux le garder près de moi aussi longtemps que possible pour rester dans cet espace et profiter de cet humain autant que je peux.

Récemment, les deux ont été vus à LAX ensemble se préparant pour ce qui semblait être des vacances. Selon des images obtenues par The Daily Mail, les deux dansaient ensemble dans la ligne de sécurité. Bien qu’ils portaient tous les deux des masques faciaux, ils étaient facilement repérables.

Aucun des deux n’a commenté le statut de leur relation.