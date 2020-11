Dwight Howard compare Ben Simmons à LeBron James

Dwight Howard a déjà des critiques élogieuses pour ses nouveaux coéquipiers.

Dwight Howard jouera avec une toute nouvelle équipe cette saison, car il a récemment signé un accord pour devenir le prochain centre des 76ers de Philadelphie. Howard vient de sortir d’une saison au cours de laquelle il a remporté un titre NBA tout en aidant à remodeler le récit de sa carrière. Maintenant, Howard est considéré comme un atout dans une équipe en lice, et les 76ers ont certainement de la chance de l’avoir à bord, d’autant plus qu’il peut être une présence vétéran pour des joueurs comme Joel Embiid et Ben Simmons. Lors de sa conférence de presse d’introduction avec l’équipe, Howard a expliqué à quel point il était excité de jouer aux côtés de Simmons et l’a même comparé à l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Douglas P. DeFelice / « C’est une comparaison très réelle et je le vois depuis quelques années », a déclaré Howard en comparant Ben Simmons à LeBron James. «Ben Simmons est un jeune LeBron qui développe un jeu global. J’adore sa façon de jouer, j’aime à quel point il est altruiste et à quel point il peut être méchant envers les autres équipes et c’est important. Lorsque vous faites descendre votre meneur de jeu, tremper les gens, fléchir, obtenir de gros rebonds, parler de déchets, faire toutes ces choses, cela vous pousse à vouloir être meilleur. Howard a également ajouté qu’il pensait que cette équipe des Sixers était positionnée pour remporter un titre et qu’il avait hâte d’en faire partie. Inutile de dire que Howard ne ressent rien d’autre que des émotions positives à propos de sa nouvelle équipe. [Via]