Dwayne ‘The Rock’ Johnson Downs une demi-bouteille de tequila sans broncher

Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’est filmé en train de boire une demi-bouteille de tequila en réponse à une tendance virale – et étonnamment, il ne bronche même pas.

La plupart d’entre nous font une bonne chanson et dansent en tirant tequila, passant souvent au moins cinq minutes à se préparer à la renverser – bien que seulement après avoir senti le truc et avoir des nausées théâtrales plusieurs fois, de toute évidence.

Mais Johnson est clairement fait de choses beaucoup plus sévères que le reste d’entre nous, simples mortels, ayant réussi non seulement à prendre une gorgée sans même la moindre grimace, mais à voir la moitié d’un bouteille sans aucun drame.

L’étoile était répondre à un défi de TikToker Fia James (@fiajames_), qui a chargé ses fans de prendre une photo sans tirant un dégoûté visage.

Dans son clip, elle a dit à la caméra: « Tu sais quoi? Tu n’es pas si difficile. Prends une photo de tequila sans faire la grimace. Je parie que tu ne peux pas, putain. »

Le Rocher a consciencieusement obligé, prouvant qu’il est « dur » en abattant pas seulement un coup de Tequila, mais une demi-bouteille.

Crédit: Instagram / The Rock

Sa boisson de choix était sa propre marque Teremana Tequila – wJ’imagine que ça glisse un peu plus facilement que les trucs auxquels nous sommes habitués.

Peut-être qu’il est plus facile de ne pas broncher si vous n’êtes pas dans un sale discothèque passant des tranches de citron autour, après avoir déboursé un tout cinq sur une série de coups pour vous et vos amis. Seulement dire».

Balisage Teremana en légende de sa vidéo Instagram, The Rock a écrit: « Cue ‘Welcome to the Jungle’. »

La marque de tequila a été lancée en mars de l’année dernière par The Rock et ses partenaires commerciaux Dany Garcia, Ken Austin et Jenna Fagnan. A lire : Pokémon confirme d'autres annonces à venir pour son 25e anniversaire

Tequila 100% agave Blue Weber, Teremana est actuellement produite dans la propre distillerie de la marque au Mexique, qui est rattachée à une plus grande installation familiale dans les hauts plateaux de Jalisco.

Le mois dernier, Fagnan a déclaré que l’équipe avait été « époustouflée » par la réponse à la boisson après son lancement, ajoutant qu’elle était sur la bonne voie pour vendre 300000 caisses au cours de la première année de l’entreprise.

Elle a déclaré dans un communiqué: «Nous avons eu d’importantes ruptures de stock au cours de notre année de lancement en raison de la demande sans précédent.

«Puisque Teremana est fabriqué en petit lot, nous ne pouvons augmenter la production que si rapidement et nous n’avons pas été en mesure de répondre à la demande. Nous construisons de plus en plus de fours en brique et d’alambics en cuivre au moment où nous parlons.