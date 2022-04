Dwayne "rocher" Johnson resterait avec un rôle de Will Smith

L’incident de Prix ​​Oscar où Will-Smith Le comédien à succès Chris Rock, après une blague malheureuse sur la femme de l’interprète du jour de l’Indépendance, continue d’avoir des conséquences sur la carrière de l’acteur qui n’a pas pu contrôler sa colère et a réagi de la pire des manières en réalisant le plus grand scandale de l’histoire de cet événement. Maintenant, un nouveau projet tomberait entre les mains d’une autre figure hollywoodienne.

Ce qui est certain, c’est que Will-Smith perd des emplois après son contrecoup au Dolby Theatre. Netflix annulé un film avec l’acteur de la même manière que le Univers étendu DC a décidé de mettre un terme au projet que l’interprète allait mener comme le personnage de Deadshot qui a fait ses débuts dans escouade suicide par David Hier. La chute de la carrière de l’acteur mauvais garçons Il semble aller à toute vitesse.

Mauvaise nouvelle pour Will Smith

Aladdin Ce fut l’un des grands succès de Disney qui en 2019 a présenté la version live action du classique animé de 1992 et a réussi à récolter plus de 1 050 millions de dollars, devenant automatiquement un succès commercial où Will-Smith Il a joué l’un des personnages les plus pertinents du film : Le Génie de la Lampe. Le film avec Mena Massoud, Naomi Scott et Marwan Kenzari aura une suite.

C’est là que de bonnes nouvelles pour Will-Smith devient un mauvais présage. Tout semble indiquer que Dwayne The Rock Johnsonun acteur qui entretient d’excellentes relations avec les dirigeants de Disneyje négocierais pour être le « Nouveau Génie » dans la prochaine entrée Aladdin au cinéma où Jasmine serait, cette fois, celle qui recevrait les trois vœux après avoir trouvé une lampe magique.

Dwayne Johnson le film d’animation est sur le point de sortir DC League of Super-Pets où il donne sa voix à l’animal de compagnie de Superman : le chien Krypto. rejoindra également le Univers étendu DCde la même façon que Will-Smithmais dans votre cas en tant que personnage Adam noir. D’autre part, il prépare RedOneoù il partagera le casting avec Chris Evans. Et son emploi du temps est à l’opposé de celui de Smith avec des projets comme Le RoiSan Andreas 2Doc Savage Oui Gros problème dans la petite Chine. Alors que la suite de Jumanji est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

