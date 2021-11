Dwayne Johnson veut jouer le prochain James Bond

Ce n’est qu’une question de temps avant que le développement d’un nouvel opus de la saga James Bond ne commence et que les premiers candidats à y participer commencent à émerger. Et, dans une récente interview, Dwayne Johnson a révélé son intérêt pour elle. Pas en tant que méchant, mais en tant que nouvel agent 007.

Johnson a connu une année 2021 très productive après la première de trois projets qui ont réussi à capter l’attention des critiques spécialisés. Sa série semi-biographique « Young Rock », le film d’aventure « Jungle Cruise » et la 2e première Netflix de la comédie d’action « Red Notice ».

Nous ne sommes pas seulement à un mois de l’arrivée de « No Time To Die » dans les salles, à quel point nous avons pu voir la dernière interprétation de Daniel Craig en tant qu’agent James Bond, montrant que son dernier adieu à la saga avait eu des résultats agréables auparavant. les critiques et le grand public. Cependant, ses récents adieux n’ont pas été une raison pour arrêter les doutes sur qui sera le prochain à prendre le manteau du personnage.

Lors d’une récente conversation avec Esquire, Dwayne Johnson a révélé que son grand-père, Peter Fene Maivia, avait un rôle antagoniste dans la série. Il a joué M. Osato dans « You Only Live Twice », le cinquième volet mettant en vedette Sean Connery. « C’est très, très cool. Et j’aimerais reprendre ses pas et être le prochain Bond. Je ne veux pas être un méchant. Je veux jouer Bond », a-t-il déclaré.

Ses récents rôles dans des films d’action font de lui le candidat idéal pour diriger une franchise de ce calibre. Cependant, il y a un petit détail qui pourrait compliquer vos ambitions. Il n’est pas britannique. C’est une tradition qui a été maintenue dans la saga 007 depuis sa création. Un changement aussi radical pourrait affecter la perception du public.

Les producteurs de la saga James Bond ont gardé le silence sur l’avenir de la franchise au cinéma, peut-être parce que les adieux de Craig sont encore proches de la mémoire du public. Cependant, depuis quelques années, il a commencé à être répandu comme candidats principaux Henry Cavill, Idris Elba et Tom Hardy.