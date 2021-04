Dwayne Johnson taquine sa candidature à la présidence lors d’un entretien avec Willie Geist

Premièrement, il y avait Andrew et Lyndon – pourrait-il y avoir bientôt un troisième président Johnson?

La superstar Dwayne « The Rock » Johnson a parlé d’une possible course à la présidentielle ces dernières années, et il continue le bavardage lors d’un prochain Sitdown dimanche avec Willie Geist.

«J’ai donc cet objectif d’unir notre pays», a-t-il déclaré. «Et j’ai aussi le sentiment que si c’est ce que veulent les gens, alors je le ferai.»

Cela ressemble à une bonne partie des gens fais veulent que. Une enquête de Piplsay a révélé que 46% des personnes interrogées accueilleraient la star « Moana », 48 ans, dans le bureau ovale.

«Humiliant», a écrit Johnson sur Instagram au cours du week-end tout en partageant un titre sur l’enquête. «Je ne pense pas que nos pères fondateurs aient JAMAIS imaginé un six-quatre, chauve, tatoué, mi-noir, mi-samoan, buvant de la tequila, conduisant une camionnette, un homme portant un sac banane rejoignant leur club – mais si jamais cela arrive, c’est ‘serais mon honneur de vous servir, le peuple. «

Sa candidature à la Maison Blanche pourrait être un cas de vie imitant l’art, puisque Johnson se présente à la présidence de sa nouvelle série, «Young Rock».

«Mais je suis passionné de faire en sorte que notre pays soit uni parce qu’un pays uni, comme nous le savons, est son plus fort. Et je veux voir cela pour notre pays », a-t-il dit à Willie.

La notion d’acteur agissant en tant que leader du monde libre n’est pas sans précédent. Ronald Reagan est passé de star hollywoodienne à président, purgeant deux mandats. Donald Trump était connu comme l’hôte de «The Apprentice» avant d’être élu président en 2016. Arnold Schwarzenegger a également été gouverneur de Californie de 2003 à 2011, et l’ancien lutteur Jesse Ventura a été gouverneur du Minnesota de 1999 à 2003.

«Je ne peux pas nier que l’idée d’être gouverneur, l’idée d’être président, est séduisante», a déclaré Johnson à British GQ en 2016.

«Et au-delà, ce serait une opportunité d’avoir un réel impact sur la vie des gens à l’échelle mondiale», a-t-il ajouté. « Mais il y a beaucoup d’autres choses que je veux faire en premier. »

Bien qu’il ne soit pas candidat à une fonction publique, Johnson a déclaré qu’il faisait appel aux électeurs.

«Et je pense qu’au fil des ans, je suis devenu un gars auquel les gens s’identifient», a-t-il déclaré dans «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» en 2017. «Je me lève tôt à une heure ridicule. Je vais travailler, passer du temps avec les troupes, je prends soin de ma famille, j’aime m’occuper des gens, et je pense que ce genre de chose résonne avec les gens aujourd’hui. «

Il a exclu une candidature à la Maison Blanche en 2020, mais a déclaré qu’il y avait pensé avant de se rendre compte que ce n’était pas le bon moment.

«J’ai tellement de respect pour le poste», a-t-il déclaré en 2018, selon Vanity Fair. «C’est quelque chose que j’ai sérieusement envisagé. Ce dont j’ai besoin, c’est de temps pour sortir et apprendre.