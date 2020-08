Dwayne Johnson s’occupe de la ligue de football en faillite XFL

03.08.2020 à 21h38

En tant que lutteur, Dwayne Johnson a eu une brillante carrière sportive. Mais la star hollywoodienne a aussi un grand cœur pour le football américain.

L’ex-lutteur, acteur et producteur Dwayne “The Rock” Johnson (48 ans) rejoint la ligue de football américaine XFL en tant qu’investisseur.

Investissement de 15 millions de dollars

Avec son ex-femme Dany Garcia et la société d’investissement Red Bird Capital, Johnson paie 15 millions de dollars pour la ligue insolvable avec huit équipes gérées conjointement, selon le site d’information américain Sportico. “J’ai hâte de créer quelque chose de spécial avec les fans”, a écrit Johnson sur Twitter.

Faillite en avril

Les équipes de la XFL devraient s’affronter chaque année dans les semaines suivant le Super Bowl de la plus grande ligue de football NFL. Après que la XFL ait existé pendant une saison en 2001, elle a été relancée en 2020. Entre autres choses, les fans ont pu décider des pauses et des détails des règles. Après cinq jours de match, les opérations de jeu ont été arrêtées en mars en raison de la crise Corona, avant que la faillite ne soit déposée en avril.

Dwayne Johnson était un joueur de football à succès

Johnson avait joué avec succès au football pour les Hurricanes de Miami dans son équipe universitaire avant sa carrière d’acteur et de lutte. Il travaille également en tant que producteur de télévision aux États-Unis et est responsable, entre autres, de l’émission de télé-réalité de sports événementiels “The Titan Games”.

Qu’est-ce que le XFL?

La XFL était une ligue de football américaine organisée par Alpha Entertainment LLC de Vince McMahon. C’était le successeur de la ligue, également connue sous le nom de XFL, qui a été fondée en 2001 par la World Wrestling Federation (WWF, maintenant WWE) et la station de télévision NBC et n’a existé que pendant un an.

