Dwayne Johnson a parlé de sa querelle avec Vin Diesel, expliquant qu’il « pensait ce qu’il a dit » mais l’a néanmoins regretté.

L’homme de 49 ans a partagé une publication sur son compte Instagram en 2016 où il a dit que ses co-vedettes sur Fast and Furious étaient «toujours incroyables», mais les hommes étaient «une autre histoire».

Sur sa diatribe sur les « costars masculins », Johnson a écrit : « Certains se conduisent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas. Candy culs. »

« Quand vous regardez ce film en avril prochain et qu’il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement – ​​vous avez raison », a poursuivi Johnson.

Le couple s’est subtilement disputé pendant quelques années jusqu’à ce qu’ils aient une «réunion de paix» au cours de laquelle ils ont tenté de régler leurs problèmes.

S’adressant récemment à Vanity Fair, il a déclaré à propos de la réunion : « Je n’appellerais pas cela une réunion pacifique. Je l’appellerais une réunion de clarté.

« Lui et moi avons eu une bonne conversation dans ma caravane, et c’est à partir de cette conversation qu’il est vraiment devenu clair que nous sommes deux extrémités distinctes du spectre. Et nous avons accepté de le laisser là. »

Décidant de raconter les événements, Johnson a défini ce que il signifié par le terme « cul de bonbons », expliquant : « Un cul de bonbons est quelque chose que vous ne voulez pas être. Et la meilleure façon de décrire un cul de bonbons est : la vie est tellement plus facile, j’ai trouvé, quand vous ne sont pas pleins de merde. Et un cul de bonbons est complètement plein de merde. »

Eh bien, voilà qui est éclairci.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé lorsqu’il a publié sur les réseaux sociaux, Johnson a poursuivi en disant: « Rien de spécifique ne s’est passé, juste la même vieille merde. Et ce n’était tout simplement pas mon meilleur jour. »

Il a ensuite ajouté: « Cela a provoqué une tempête de feu. Pourtant, assez intéressant comme si chaque membre de l’équipage trouvait son chemin vers moi et me remerciait discrètement ou m’envoyait une note. Mais, ouais, ce n’était pas mon meilleur jour, partager ça. Je n’aurais pas dû partager ça. Parce qu’en fin de compte, cela va à l’encontre de mon ADN.

« Je ne partage pas des choses comme ça. Et je m’occupe de ce genre de taureaux ** t loin du public. Ils n’ont pas besoin de le savoir. C’est pourquoi je dis que ce n’était pas mon meilleur jour. »

Juste pour plus de clarté, il a poursuivi: « Non, je pensais ce que j’ai dit. Bien sûr. Je pense ce que je dis quand je le dis. Mais l’exprimer publiquement n’était pas la bonne chose à faire. »

Parlant de la façon dont le couple a quitté les choses, Johnson a parlé d’une rencontre entre eux.

