Dwayne Johnson revient dans la franchise Fast & Furious dans Fast X

Rapide furieux est en route vers sa fin avec X rapide, et il semble que la saga à succès veut dire au revoir d’une manière énorme qui inclut toutes ses stars. Le dixième volet de la franchise d’action sortira en salles le 19 mai et mettra en vedette une apparition inattendue en tant qu’invité.





Après plusieurs conflits entre Dwayne Johnson et le protagoniste principal de la saga, Vin Diesel, The Rock a juré qu’il ne reviendrait pas même après avoir joué dans son propre spin-off en 2019, Hobbs & Shaw aux côtés de Jason Statham, qui a continué à faire partie de l’histoire.

Mais maintenant, The Wrap confirme que l’acteur est l’une des grandes surprises que le nouveau film réserve aux fans. Le point de vente rapporte que Johnson apparaît dans l’une des scènes post-crédit du film réalisé par Louis Letrrier.

C’est sans aucun doute une vraie surprise que la star de Adam noir a décidé de revenir, alors qu’en 2021 il assurait qu’il n’avait aucun intérêt à continuer à participer à la franchise de quelque manière que ce soit, a-t-il confié à CNN :

« J’ai dit [Diesel] directement que je ne reviendrais pas dans la franchise. J’étais ferme mais cordial avec mes mots et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je soutiendrais toujours le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne. Le récent message public de Vin était un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il ait élevé ses enfants à la poste, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors de ça. Nous en avions parlé il y a des mois et sommes parvenus à un accord clair.

Que signifie le retour de Dwayne Johnson pour l’avenir de Fats & Furious ?

Bien que le contexte dans lequel le personnage de The Rock apparaîtra dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Dom et de sa famille n’ait pas encore été révélé, son apparition pourrait être très bénéfique pour l’expansion de la franchise une fois la saga principale arrivée à son terme.

Hobbs & Shaw était prévu comme le début d’une saga distincte au sein de la Rapide furieux univers, pour lequel une équipe serait formée dirigée par les personnages de Johnson et Statham, et les ajouts de Chris Rock et Ryan Reynolds, qui apparaissent dans le film, tous des acteurs qui réussissent très bien au box-office, en particulier Johnson.

Il n’y a toujours pas de confirmation sur les projets futurs liés à la Rapide furieux univers, mais se concentrer sur des personnages déjà établis comme Hobbs et Shaw, avec des acteurs aussi populaires derrière, semble la bonne façon de continuer à générer des revenus avec une saga qui s’est imposée comme l’une des plus réussies de l’histoire du cinéma.

Dwayne Johnson est apparu pour la première fois dans le cinquième épisode, qui est directement lié à X rapide, puisque le méchant de Jason Momoa est le fils du chef de la mafia que Hobs et Dom ont abattu dans ce film. Donc, The Rock faisant partie de ce film a du sens.