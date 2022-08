Dwayne Johnson remercie les fans de DC League of Super-Pets pour leur soutien

DC League of Super-Pets n’a peut-être pas fait ses débuts héroïques au box-office, mais les critiques ont été positives et c’est quelque chose que Dwayne Johnson voulait célébrer sur ses comptes de médias sociaux. Johnson a réagi au soutien du nouveau film d’animation, dans lequel il exprime Krypto, le chien de Superman, qui a obtenu une note A avec Cinemascore. Arrivé dans les cinémas le 29 juillet, le film a rapporté 23 millions de dollars sur le marché intérieur, menant à la première place au box-office bien que ce chiffre soit bien inférieur à celui d’autres longs métrages d’animation tels que Année-lumière et Minions : L’Ascension de Gru.

DC League of Super-Pets est devenu l’un de ces films que tous ceux qui voient semblent passer un bon moment, mais cela ne met pas le feu au box-office. En dépit d’avoir un casting étoilé, qui, ainsi que Johnson comprend Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate McKinnon et Natasha Lyonne, le film a encore beaucoup à faire pour récupérer son budget de 90 millions de dollars, surtout quand ses recettes internationales ont été encore plus faibles que le transport intérieur. Pour mettre les choses en perspective, le nouveau film n’a géré que 18,4 millions de dollars alors que Minions : L’Ascension de Gru a rapporté 35,3 millions de dollars malgré son ouverture il y a cinq semaines.

FILM VIDÉO DU JOUR

Cependant, rien de tout cela n’a empêché Johnson de profiter du moment et de féliciter ceux qui sont venus voir le film et de l’évaluer si fortement. Il a écrit dans un post sur Twitter, « Ahhh un beau A- de notre public. MERCI à toutes les familles et tellement heureuses que vous aimiez nos #SuperPets Pour mémoire, je n’ai reçu qu’UNE SEULE FOIS A tout au long de mon parcours scolaire. Au collège. Miami. Science politique. Allez comprendre. »

Dwayne Johnson joue le rôle de Krypto dans DC League of Super-Pets.

DC League of Super-Pets détourne légèrement l’attention des héros bien-aimés de DC et attire l’attention sur un groupe d’animaux super puissants dirigé par le chien de Superman, Krypto. Le réalisateur Jared Stern a récemment expliqué comment Johnson était la personne idéale pour le rôle de Krypto, racontant Rant d’écran :

« Nous avons opté pour Dwayne parce que nous savions qu’il allait convenir parfaitement à ce que nous avions déjà, puis cela s’est amélioré et plus intéressant au fur et à mesure. Je pense que Krypto est un personnage délicat, car il est arrogant, il est ce gars qui est très confiant parce qu’il a tous ces super pouvoirs et il a le plus grand propriétaire du monde, c’est le meilleur ami de Superman, donc il vole au-dessus des autres animaux de compagnie quand nous le rencontrons pour la première fois. Mais il y a aussi une vulnérabilité, et un peu un peu de peur et de tristesse pour lui, parce qu’il ne veut pas perdre son meilleur ami. C’est son seul ami, il n’a pas d’autres amis. Alors Dwayne était le combo parfait de ça, on pouvait entendre dans sa voix quand nous écoutions des échantillons, et puis évidemment, il l’a écrasé une fois qu’il l’a mis là-dedans. »

DC League of Super-Pets a eu quelques premières critiques mitigées qui pourraient expliquer le brut plus faible que prévu du week-end, mais avec le film détenant maintenant un solide score de 89% Rotten Tomatoes et sa note A- Cinemascore, Warner Bros. espère un bouche à oreille dans les prochaines semaines.