Dwayne Johnson rejoint la production de l’adaptation « It Takes Two »

L’adaptation cinématographique du jeu vidéo »Il faut être deux » semble être sur la bonne voie, venant de trouver une maison de production et un producteur exécutif majeur pour le projet. Selon de nouveaux rapports, amazone sera en charge du film »It Takes Two », et a donné la priorité à son développement en affrontant l’acteur iconique d’Hollywood Dwayne The Rock Johnson en tant que producteur exécutif.

L’acteur rejoindra Dany García et Hiram García qui produira le film sous le nom de la société de production Seven Bucks. Les membres de Studios Hazelight, les créateurs du jeu »It Takes Two » serviront également de producteurs exécutifs avec Electronic Arts. Cela inclura le réalisateur original Josef Fares et le directeur du studio Okar Wolontis.

L’inclusion de Johnson dans le film pourrait également l’amener en tant que chef de file du film, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite au-delà de son rôle de producteur. Outre Amazon Studios et Seven Buck Productions, dj2 entertainment sera également impliqué dans le projet.

Bien que pour le moment le film n’ait pas de casting officiel, l’adaptation de »It Takes Two » est écrite par Pat Casey et Josh Miller, qui ont actuellement travaillé sur les scripts du live-action »Sonic the Hedgehog » ‘films. ».

»It Takes Two » est un jeu coopératif acclamé par la critique qui suit May et Cody, un couple qui vit un horrible divorce. Le couple se lance dans une aventure décalée après que leur triste fille ait par magie placé leur esprit dans deux poupées. Dans le jeu, les joueurs assument le rôle de personnages qui se disputent alors qu’ils s’aventurent à travers une variété de niveaux fantastiques dans le but de retourner dans leur corps.

Le jeu a reçu des applaudissements sans fin lors de sa sortie, plusieurs critiques applaudissant son gameplay coopératif intelligent et son excellent design de niveau, à tel point qu’il a remporté le titre de jeu de l’année aux Game Awards 2021.

Le film »It Takes Two » n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez vous préparer en y jouant sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.