Dwayne Johnson refuse en plaisantant de condamner « l’homme le plus sexy du monde » à Michael B. Jordan

Dwayne Johnson a plaisanté en disant qu’il ne concéderait pas le titre de « L’homme le plus sexy du monde » après que Michael B. Johnson ait reçu cet honneur.

Dwayne « The Rock » Johnson a félicité Michael B. Jordan pour avoir été nommé People’s Sexiest Man Alive, mais a refusé de concéder le titre dans une démonstration de puissance trumpienne. Andreas Rentz / «C’est amusant de parler de« vivre chaque jour au maximum »dans le numéro de @ people SEXIEST MAN ALIVE. Félicitations à mon frère @michaelbjordan pour la nouvelle couronne sexy. « JE NE CONCÈDE RIEN » Le président Donald Trump a dit la même chose à la suite des résultats de l’élection présidentielle de 2020: « Il n’a gagné qu’aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION GRÉÉE! » il a écrit sur Twitter. Jordan a été nommé l’homme le plus sexy du monde au début de la semaine. « C’est une sensation cool », a déclaré Jordan à la publication. « Vous savez, tout le monde a toujours fait cette blague, comme, » Mike, c’est la seule chose que vous n’obtiendrez probablement pas. » Mais c’est un bon club auquel faire partie. « «Quand ma grand-mère était vivante, c’était quelque chose qu’elle collectionnait, puis ma mère le lit naturellement beaucoup et mes tantes aussi», a poursuivi Jordan. « C’est celui pour lequel ils vont certainement avoir une place spéciale. » Découvrez ci-dessous la couverture de Jordan pour l’édition « Sexiest Man Alive » du magazine. [Via]