Dwayne Johnson passe 30 heures à se faire tatouer un énorme taureau

Dwayne Johnson a passé 30 heures dans le fauteuil du tatoueur à recouvrir son tatouage de taureau d’un… tatouage de taureau. Vous pouvez le voir parler de l’importance du symbole du taureau ici :

L’homme de 49 ans avait déjà effectué des travaux pour améliorer la conception d’origine, mais a depuis lors été complètement dissimulé.

Johnson s’est rendu sur Instagram pour montrer le travail du tatoueur Yomico et a révélé qu’il avait passé « près de 30 heures » à se faire tatouer.

Partageant un cliché de lui-même en train de surveiller le tatoueur pendant qu’il travaille sur son biceps, Johnson a écrit : » L’évolution du tatouage Bull est presque terminée.

« Jour 2 et encrage plus de 25 heures jusqu’à présent avec mon frère et spécialiste hyperréaliste @yomicoart dans mon sous-sol.

Crédit : Instagram/@therock

« Yomico est magistral dans ses compétences et nous avons passé de nombreux mois (presque un an à travers Covid) à collaborer sur les détails et l’histoire que le tatouage représentera.

« Presque terminé et il est presque temps de sortir la tequila. »

Le lendemain, l’ancienne star de la WWE a passé cinq heures supplémentaires à se faire encrer.

Partageant plus de photos sur son Instagram, il a ajouté: « Près de 30 heures de tatouage (assez difficile car tout le haut de mon bras et mon épaule n’étaient pas une toile vierge mais plutôt une amélioration et un ajout à ce qui était déjà là, donc le niveau de détail, la précision et une couleur spécifique pour ma peau prend beaucoup de temps) avec mon frère @yomicoart. »

Crédit : Instagram/@therock

En postant les mêmes photos sur son propre Instagram, le tatoueur Yomico a écrit : « Trois jours consécutifs de ce voyage rempli d’énergie positive, d’histoires et d’une très belle connexion que seul l’art peut réaliser.

« Super reconnaissant pour la confiance que vous m’avez accordée avec cet engagement frère @therock.

« Bravo et presque sur le point d’ouvrir la bouteille de Teremana. »

Johnson a récupéré son premier design de taureau à l’époque de la lutte professionnelle et a décidé de l’améliorer en 2017.

Écrivant à l’époque pourquoi il a choisi un taureau, il a déclaré: « J’ai ancré ce taureau dans mon ADN pendant deux décennies. Mon cœur.

La conception originale du taureau. Crédit : @therock/Instagram

« Humblement, c’est aussi devenu un symbole de force, de résilience, de cœur, de pouvoir et de défi pour tant de gens à travers le monde.