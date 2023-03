Dwayne Johnson partage une vidéo de sa rencontre avec Brendan Fraser

L’acteur Dwayne Johnson partagé les coulisses de leur rencontre avec brendan fraser, sa compagne avec qui il a joué dans le film »Le retour de la momie ». La vidéo a été publiée sur le compte Instagram officiel de »La Roca », où les deux acteurs sont vus dans les coulisses des Oscars 2023.

Bien qu’il soit impossible de comprendre de quoi ils discutaient, Fraser a présenté Johnson à ses deux fils, qui l’ont accompagné à l’événement. Lors de la 95e cérémonie des Oscars, Fraser a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans « La baleine ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le film où Brendan Fraser et Ke Huy Quan, lauréats d’un Oscar, ont joué ensemble

» The Mummy Returns » était un film de 2001 qui a vu Fraser revenir en tant que Rick O’Connell, avec Johnson faisant ses débuts en tant que Scorpion King. Même l’apparition du personnage de Johnson a servi à créer plus tard le film préquel intitulé »The Scorpion King », qui a suivi l’histoire d’origine du personnage située 5 mille ans avant les événements du premier film »The Mummy ».

Le film mettant en vedette Johnson a reçu de nombreuses critiques disant que les effets semblaient un peu médiocres par rapport à » The Mummy » auquel Fraser est venu défendre sa production. « Les gars qui ont fait le Scorpion King CGI, lors de la première, ont dit: » Ouais, nous avions besoin d’un peu plus de temps … « Mais c’était à la dernière minute, je ne sais pas », a déclaré Fraser lors de la sortie du film préquel. . .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Brendan Fraser a souffert lors des enregistrements de The Mummy 3

Johnson était ouvertement reconnaissant de lancer sa propre carrière vers la célébrité grâce à son rôle dans « The Mummy Returns », en disant : « Brendan m’a soutenu en entrant dans sa franchise » The Mummy « pour mon premier rôle, qui a commencé ma carrière à Hollywood. tout ton succès frère et félicitations à mon ami Darren Aronofsky« .

Fraser a été ovationné par le public pour sa participation à »The Whale », remportant le prix du meilleur acteur dans cette édition des Oscars. Le film a été réalisé par Darren Aronofsky et mettait également en vedette l’actrice Sadie Sink.

»La Baleine » est actuellement diffusé dans les salles.