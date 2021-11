Dwayne Johnson partage sa réaction à la première coupe de Black Adam

Dwayne Johnson a essayé d’amener Adam noir sur grand écran depuis 2008, et maintenant c’est ce qui se passe, il en profite au maximum. Après avoir partagé toutes les informations possibles dans les coulisses pendant le tournage, l’ancien lutteur est maintenant passé à discuter de la post-production du film en détail tout en parlant à Collider lors de la tournée promotionnelle du film Netflix. Avis rouge. Avec la sortie du film en salles en juillet 2022, la prochaine étape de la production est maintenant à toute vapeur, mais même avec un délai serré, Dwayne Johnson veut s’assurer que rien n’est précipité.

« Je pense que nous sommes dans une très bonne position », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est le moment où … nous prenons notre temps, mais il doit y avoir une certaine opportunité parce que nous devons avoir le film prêt d’ici l’été prochain. Je pense que Jaume a livré un excellent premier montage. Et, vous savez , Adam noir est le genre de film qui, de [the] au début, il avait l’étoffe et les os pour être quelque chose d’unique. Tout a commencé je pense avec l’ambition, mais ensuite tout a commencé avec notre réalisateur, Jaume Collet-Serra, et je pense que c’est un réalisateur ambitieux. Il vient, encore une fois, de ce groupe de cinéastes espagnols très talentueux qui veulent entrer et veulent perturber l’industrie et perturber l’artisanat, et il le fait, je pense, d’une si grande manière. «

Johnson ajoute: « J’aime aussi ça … À ce stade de la coupe, il y a un ancrage clair et défini dans le code de Black Adam, et je pense que c’est vraiment important alors que nous cherchons à construire le personnage, alors que nous cherchons à construire la franchise, car nous cherchons également à développer la JSA, à les présenter et à les lancer correctement. Je suis heureux, mais pas satisfait, et nous continuerons à travailler. Et le teaser que nous avons montré environ trois semaines il y a quelque temps, c’était un bon indicateur de ce qui allait arriver. »

Comme s’il n’y avait pas assez d’attentes sur le film, Johnson n’est pas sur le point de laisser le battage médiatique s’éteindre avant la sortie du film, et avec lui et le réalisateur Collet-Serra promettant que dans un été de super-héros très chargé à venir, Adam noir sera quelque chose d’unique et d’univers tremblant dans le paysage des films de DC. Cela ressemble à une assez grande vantardise étant donné que 2022 est déjà prêt à apporter un croisement multivers Le flash, de Robert Pattinson Le Batman, ainsi que Marvel Docteur Strange dans le multivers de la folie et Thor : Amour et Tonnerre – qui ira à peu près en tête à tête avec Adam noir en juillet.

Alors que très peu de choses ont été révélées sur l’intrigue du film lui-même, y compris certains personnages qui n’ont toujours pas été annoncés, Dwayne Johnson a livré la première bande-annonce à DC FanDome en octobre, qui a établi à quel point Black Adam est puissant dans l’univers. Bien que nous ne disposions probablement pas d’une autre bande-annonce avant l’année prochaine, Johnson tiendra sans aucun doute tout le monde au courant des progrès jusqu’à ce que le film final soit exactement comme il le souhaite. Cette nouvelle nous vient de Collider.

Sujets : Adam noir