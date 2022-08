Dwayne Johnson partage la scène post-générique de DC League of Super-Pets

Bien que DC League of Super-Pets semble être une entrée jetable adaptée aux enfants dans la franchise DC de Warner Bros. Discovery, sa scène post-crédits fait un travail assez décent en ajoutant un petit lien aux choses qui se passent dans le DCEU en direct en ce moment et Dwayne Johnson pourrait juste ne m’empêche pas de le partager. Alors que Johnson exprime Krypto dans le nouveau film d’animation, il apparaîtra également dans Adam noir en octobre, mais les fans n’ont pas eu à attendre jusque-là pour voir Johnson dans le rôle de l’anti-héros, grâce à son apparition post-générique dans DC League of Super-Pets.

À l’heure actuelle, Johnson semble être aussi imparable dans la vraie vie que son tout-puissant Black Adam devrait être à l’écran, l’ancien lutteur ayant participé à trois des quatre sorties DC de cette année d’une manière ou d’une autre. Alors qu’il n’avait aucune implication dans Le Batmanson entreprise produit Shazam ! Fureur des Dieuxainsi que les deux films dans lesquels il a joué des rôles principaux.

Bien que Adam noir devait à l’origine faire ses débuts cet été, le film a été reporté à l’automne, avec DC League of Super-Pets prendre sa place dans le calendrier. Cependant, il est maintenant devenu clair que malgré le changement, Johnson fait toujours ses débuts en tant que voix de Black Adam et de son chien Anubis dans la scène post-générique du film. La scène montre Black Adam ayant une rencontre face à face avec Superman qui est devenue le sujet de nombreuses spéculations, mais cette fois-ci, cela ne se termine pas par le genre de confrontation que les fans espèrent quelque part sur la ligne. Découvrez la scène partagée par Johnson ci-dessous.

de Dwayne Johnson Adam noir Pourrait donner le ton futur du DCEU

Images de Warner Bros.

Avec les nombreux changements qui semblent se produire dans les coulisses de Warner Bros. Discovery en ce qui concerne le DCEU, il est tout à fait possible que la rumeur de « redémarrage en douceur » de toute la franchise se produise après Le flash. Si tel est le cas, alors Adam noir pourrait bien être le signe d’un énorme bouleversement en direction du DCEU très bientôt. Johnson professe depuis un certain temps que son anti-héros vient « changer la hiérarchie » de la franchise, et bien que personne n’ait vraiment compris ce que cela signifie, il y a eu des allusions à l’arrivée de Black Adam par rapport au reste de le DCUE. Au San Diego Comic-Con, après avoir révélé de nouvelles images du film, Johnson a déclaré :





« Ces images reflètent notre ton. Ces images reflètent également la vision de notre réalisateur, qui voulait créer quelque chose de différent, qui voulait créer un film perturbateur. Mais il voulait aussi créer un film qui commencer le balancement du pendule dans l’univers DC. En plus de la hiérarchie du pouvoir dont j’ai parlé, ce balancement du pendule [will] inaugurer une nouvelle ère de l’univers DC. Une nouvelle ère anti-héros; une nouvelle ère de ton et une nouvelle ère d’histoire. Et aussi, c’est cette incroyable opportunité que nous avons chez Seven Bucks Productions pour la narration de Black Adam de construire l’univers DC avec perturbation et respect. Écouter les fans, car ils vous guideront toujours. »

Ce que tout cela signifie pour le DCEU au-delà de 2023 est quelque chose qui n’a pas encore été défini par Warner Bros. Discovery, mais avec un nouveau plan de 10 ans de style Marvel en cours de discussion, il semble que les choses vont être différentes pour la franchise. aller de l’avant alors que le studio tente de mettre les problèmes du passé derrière eux.