Dwayne Johnson parle du lien entre Jumanji et Jurassic Park

Athlète, producteur, acteur et homme d’affaires ne sont que quelques-uns des mots qui servent à décrire Dwayne Johnson, l’une des personnalités les plus influentes et respectées d’Hollywood ces dernières années, étant le visage de certaines des franchises les plus rentables d’Hollywood, telles que le de nouveaux épisodes inspirés du film d’aventure familial « Jumanji ».

Compte tenu du grand amour que Johnson a manifesté pour les films en tant que forme de divertissement, il est clair que l’acteur a appris une chose ou deux sur la façon dont ils sont fabriqués, c’est pourquoi il a récemment partagé une connexion surprenante entre ses cassettes de » Jumanji » et rien de moins que la saga « Jurassic Park ».

Dwayne Johnson a récemment été nommé « Number One Reason to Love America » ​​par le magazine People, un grand honneur pour l’un des membres les plus actifs de l’industrie du divertissement. Cette reconnaissance s’accompagne d’une séance photo dans son état natal d’Hawaï.

Lors d’un récent post sur son compte Instagram dans lequel il partageait une partie de son expérience, Dwayne Johnson en a profité pour faire la révélation suivante : « Debout dans la vallée de nos montagnes sacrées hawaïennes de Kualoa. Le « Jurassic Park » de Spielberg et notre « Jumanji » ont été filmés dans ce bel endroit de l’île », a-t-il déclaré.

Dans le même article, Johnson a également révélé son amour pour les dinosaures, encourageant ses partisans à essayer d’imaginer sa propre expression s’il avait vécu il y a 65 millions d’années et avait eu l’opportunité d’être face à un Tyrannosaurus Rex.

L’état d’Hawaï a accueilli des productions cinématographiques de haut calibre, en particulier les montagnes de Kualoa, non seulement un centre touristique de grande importance, mais aussi le cadre de prédilection de nombreux cinéastes, présentant leur majestueuse carte postale à des films tels que Kid Part II « , » 50 premiers rendez-vous » et » George de la jungle « .