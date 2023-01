Dwayne Johnson nie que le pitch soit sa propre idée pour un multivers DC

Dwayne Johnson ne revient pas en tant que Black Adam pour CCmaintenant que James Gunn et Peter Safran sont prêts à créer leur propre plan à long terme pour la franchise. Et, depuis l’annonce de la création de DC Studios et de ses nouveaux patrons, les rumeurs sont monnaie courante en pleine crise de Warner-Discovery. Mais, bien sûr, tout n’est pas vrai.





Une rumeur récente disait qu’avant Adam noir sortie, The Rock a présenté l’idée de construire un multivers à David Zaslav, actuel président de la société, construit autour de son personnage et du retour de Superman d’Henry Cavil, qui a fait une apparition spéciale dans le film. Les rapports affirmaient également que The Rock avait un plan de dix ans pour la franchise, avec plusieurs Adam noir spin-offs dans le mix et un crossover avec Shazam !compte tenu de l’histoire entre les personnages.

Maintenant, quelques jours avant la nouvelle de sa séparation avec DC, l’acteur clarifie cette information en la niant dans une conversation avec CNBC :

« Ce n’est tout simplement pas vrai. J’ai eu une excellente rencontre avec David Zaslav, moi-même et mon partenaire commercial de longue date Dany Garcia. Elle et moi sommes entrés, nous nous sommes assis avec David et nous n’avons pas du tout présenté de plan sur dix ans. Notre réunion portait sur l’avenir et comment pouvons-nous construire sur l’ensemble de la plate-forme de Warner Bros. et Discovery ».





Quelle est la prochaine étape pour Warner/DC ?

Warner Bros.

2023 sera une année chargée pour Warner-Discovery en ce qui concerne DC avec la sortie de Shazam ! Fureur des Dieux, la suite tant attendue du film de 2019 mettant en vedette Zachary Levi et Asher Angel dans le rôle du mortel le plus puissant du monde. Avec David F. Sandberg à nouveau à la réalisation, la deuxième partie présentera Lucy Liu et Helen Mirren comme les principaux méchants, Rachel Zegler rejoignant également le casting.

Plus tard, Ezra Miller reviendra en tant que Barry Allen pour leur propre aventure dans Le flash, sous la direction d’Andy Muschietty. Le film adaptera librement l’un des arcs les plus célèbres des personnages, Flashpoint, faisant remonter le Scarlet Speedster dans le temps pour sauver sa mère et modifier sa réalité, avec d’énormes conséquences.

Xolo Mariduena de Cobra Kai fera également ses débuts dans l’univers DC cette année avec la première adaptation sur grand écran de Scarabée bleu. Il sera rejoint par Susan Sarandon, Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Raoul Max Trujillo, Damián Alcázar et George Lopez, avec la rumeur de Jason Sudeikis de jouer une version précédente du personnage.

Enfin, 2023 se clôturera avec Aquaman et le royaume perdu, le retour de Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry, avec à nouveau James Wan à la réalisation. Le film pourrait inclure la participation de Batman de Ben Affleck, bien que son apparence ait été taquinée avant les changements au sein de l’entreprise, elle pourrait donc être supprimée.