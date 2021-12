Dwayne Johnson excité: Black Adam vs. Superman?

« La hiérarchie du pouvoir en DC est sur le point de changer », il a été encouragé à avertir Dwayne Johnson avec l’arrivée de Adam noir au cinéma. Bien sûr, l’anti-héros a autant de pouvoir que Superman ou Shazam et il est même question de la possibilité qu’il soit confronté Wonder Woman. Tous les poids lourds de l’univers étendu de la marque. L’acteur populaire s’est bien préparé pour ce nouveau rôle et l’attend vraiment avec impatience …

La vérité est qu’une fois qu’on a su que Adam noir viendrait au grand écran et serait également joué par le rocher, il n’y avait pas peu d’adeptes de CC qui ont été trompés par un croisement entre ce méchant et le héros joué par Henri Cavill au Homme d’acier, Batman contre Superman et Ligue de justice. Les Titans secoueraient le monde de la même manière que Kal-El et le général Zod l’ont fait !

Adam noir contre Superman!

Dwayne Johnson Il a assuré que tant qu’ils respectaient la mythologie des personnages, tout pouvait être fait. Puis, il a exprimé : « Pour moi, il y a une bataille que l’on verra un jour, entre Black Adam et Superman. Je ne sais pas qui sera ce Superman. Ça c’est bien. Je n’ai pas besoin de savoir à ce stade. Ceci est basé sur ce que veulent les fans et nous travaillons à partir de là.

L’enthousiasme de l’acteur pour cette alternative est orné de ses doutes quant à la version de l’Homme d’acier qui sera celle qu’il affrontera à l’avenir avec son Adam noir. Personne n’ignore les rumeurs qui localisent Henri Cavill en dehors de DC Univers étendu, bien qu’il ait récemment exprimé son désir de continuer à être Clark Kent au cinéma. Il y a une autre chance avec les projets sur lesquels DC travaille en ce moment avec la possibilité d’un Superman de couleur.

Superman contre Adam noir… le fandom deviendrait fou si le rocher et Henri Cavill se heurtent sur grand écran donnant vie à ces chars de la DC Univers étendu. L’anti-héros joué par Dwayne Johnson Il est l’un des rares méchants à pouvoir affronter l’homme d’acier sans l’aide de la kryptonite. De plus, il n’a pas de code de conduite pour le réprimer. Ce serait une bataille tous azimuts !

