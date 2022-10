Dwayne Johnson double sur Adam noir contre Superman

La superstar hollywoodienne Dwayne « The Rock » Johnson a doublé son intention de donner au public un Adam noir contre Superman épreuve de force. S’adressant à Comicbook.com, Johnson a continué à garder les choses un peu près de sa poitrine colossale, mais a suggéré que lorsque Black Adam et Superman se rencontreraient, ce ne serait peut-être pas du tout une confrontation.





« Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que la question est, est-ce que ça devrait être la confrontation? Je ne sais pas si c’est la voie à suivre. Et quand les fans regardent Black Adam et ils voient la fin, et ils font vraiment attention, comme je sais qu’ils le feront… comme ils font attention aux mots qui ont été prononcés, ils font attention à la nuance des regards. Nous allons laisser cela nous guider.

Des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles les derniers instants de Adam noir verra Henry Cavill reprendre le rôle de Superman, Johnson suggérant même ici que ces rumeurs pourraient en effet être exactes. Si l’homme d’acier apparaît dans Adam noir reste à voir, mais Johnson est catégorique sur le fait que les débuts de l’anti-héros DC sont la première brique dans la construction de l’univers DC.

« Nous ne pouvons pas y aller tout de suite. Maintenant, nous sommes arrivés à un endroit formidable où nous avons livré pour le public. Et quand je dis » nous écoutons le public « , ils savent que nous le pensons. Et quand nous disons « nous construisons l’univers DC », nous le pensons. C’est ce que nous voulons dire. Et quand nous disons « bienvenue à la maison », vous savez de qui je parle.

Johnson a discuté d’un potentiel Adam noir contre Superman se bat beaucoup trop pour que tout cela soit une coïncidence. La star de l’action a même révélé ce qu’il s’attendrait à voir si les deux icônes tout-puissantes de DC se rencontraient un jour. « Je pense que Black Adam décroche le premier coup de poing. Maintenant, je ne sais pas si Black Adam décroche le dernier coup de poing. J’ai grandi DC garçon. J’aime Superman. J’aime Superman, et je l’aime toujours, clairement « , a déclaré Jonson plus tôt. cette semaine. « Je peux voir les choses si clairement, à quoi ressemble cette scène, à quoi ressemble cette scène, à quoi ressemble ce film, à quoi ressemblent les trois prochains films. Maintenant, que cela se concrétise ou non, c’est toujours ça aide quand on a ce genre de clarté. »





Sera le Adam noir La scène post-crédits ramène Henry Cavill en tant que Superman ?

Un scoop récent prétend révéler des détails sur la façon dont Superman sera ramené dans la mêlée. «Waller dit à Black Adam qu’il ferait mieux de ne pas quitter Khandaq. Que c’est sa prison maintenant. Il dit quelque chose comme « Ou quoi !? Il n’y a personne sur cette planète qui peut m’arrêter. » Et elle dit que dans ce cas, elle demandera à quelqu’un qui n’est pas de cette planète de s’occuper de lui », commencent les prétendus détails.

« Hors de la fumée et des ombres, vous voyez une silhouette portant une cape voler, c’est Cavill et il dit à Adam que cela fait un moment que quelqu’un n’a pas rendu le monde aussi nerveux et qu’il devrait parler », concluent les détails, révélant que oui, Henry Cavill a finalement été ramené pour plus que l’homme d’acier.

Heureusement, le public n’a pas à attendre trop longtemps pour savoir à quel point tout cela est exact, avec Adam noir sortie prévue aux États-Unis le 21 octobre 2022 par Warner Bros. Pictures.