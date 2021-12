Dwayne Johnson dit qu’il ne rejoindra jamais la franchise Fast And The Furious

Quoi que The Rock soit en train de cuisiner, ce n’est pas nouveau Rapide et furieux film.

Diesel a ensuite évoqué le regretté Paul Walker et a déclaré que Johnson devait accomplir son « destin » en tant que Hobbs.

Mais Johnson n’en a pas la peine, disant à CNN qu’il était surpris par les tactiques employées par Diesel et qu’il n’appréciait pas que leur querelle se déroule dans un cadre aussi public.

« J’ai été très surpris par le récent message de Vin. En juin dernier, lorsque Vin et moi ne nous sommes pas connectés via les réseaux sociaux, je lui ai dit directement – et en privé – que je ne reviendrais pas dans la franchise », a-t-il déclaré.