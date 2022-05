Dwayne Johnson dit que la bande-annonce de Black Adam sera diffusée en juin

La première mondiale de la bande-annonce de Adam noir aura lieu le 8 juin 2022. La star du film, Dwayne Johnson, a publié sur son compte Instagram quelques photos des plateaux de tournage, avec une légende confirmant la date de sortie de la bande-annonce. Adam noir introduira l’anti-héros de DC Comics dans l’univers de l’action réelle dans un mouvement qui, selon les propres mots de Johnson, changera la hiérarchie du pouvoir dans le multivers DC. Prévu pour une sortie en juillet 2022, le film a été déplacé vers une date de sortie ultérieure et d’autres titres de la liste de DC Films pour permettre des reprises.

Dwayne Johnson a partagé un message sur son expérience avec le personnage dans le message, expliquant comment il a travaillé sur l’étude de la mythologie de Black Adam pour comprendre le personnage. Il a également révélé qu’il avait tourné la scène de son personnage prenant le trône, qu’il avait précédemment prévu de tourner comme un moment pour signifier la croissance et le développement de son personnage tout au long du processus de tournage.

Le trône d’Adam noir. Pour les millions d’entre vous qui connaissent la mythologie Black Adam – vous comprenez la signification et la puissance de ce trône. Je me suis promis de ne pas m’asseoir dessus tant que nous n’aurons pas tourné la scène réelle où Black Adam a gagné son droit de prendre sa place sacrée en haut. Son trône est un gros problème. Donc j’ai toujours juste assis mon gros cul sur les marches et j’ai fait mes devoirs. Nous avons finalement filmé « le moment iconique » et quel moment ce fut. La première mondiale de la bande-annonce de BLACK ADAM sort le 8 juin.

Johnson a également publié un autre article dans lequel il louait la contribution du réalisateur Jaume Collet-Serra au film. Il a partagé les détails de la vision de ce dernier pour le film et leur approche collective pour faire de Black Adam un nouvel anti-héros. Il a écrit,

Semaine de travail extrêmement productive pour filmer les dernières retouches de BLACK ADAM. C’est mon deuxième film avec mon réalisateur Jaume Collet-Serra. Notre première collaboration était JUNGLE CRUISE, nous aimons donc faire de grands sauts pour notre public mondial. Il trouve toujours le cœur et l’âme dans nos histoires. Le mana.

En 2018, nous avons convenu de créer BLACK ADAM ensemble pour créer un nouveau paradigme pour l’anti-héros. Jaume a dit: « Faisons BLACK ADAM, le DIRTY HARRY de tous les super-héros et de certains super-vilains. » Un Dieu impitoyable et imparable qui vit selon un code pour protéger sa famille et son peuple.

Adam noir sera la prochaine version dans le Univers étendu DC et est l’un des films les plus attendus de la franchise.

Adam noirLa bande-annonce de sera emblématique à voir. Il faudra plonger dans l’histoire et les traditions non seulement du personnage titulaire, mais également d’autres associations de bandes dessinées du personnage, y compris la Justice Society of America. Le film est l’histoire de Teth-Adam de Kahndaq, qui a été emprisonné il y a des milliers d’années. Enfin sorti, l’anti-héros du film travaillera pour devenir le roi de Kahndaq et prendra le surnom de Black Adam.

Black Adam mettra en vedette la Justice Society of America essayant d’arrêter le personnage titulaire tout en mettant en vedette le syndicat criminel de bandes dessinées appelé Intergang. Les pouvoirs de Black Adam sont similaires à ceux de Shazam car ils proviennent de la même source. Le personnage devient finalement un ennemi juré de Shazam dans les bandes dessinées, mais il est peu probable que les personnages se battent les uns contre les autres dans DCEU. Plus tôt Shazam ! (2019) avait l’intention d’introduire le personnage en tant qu’antagoniste principal, mais les plans ont changé pour qu’il apparaisse d’abord dans son film solo. Johnson a également été attaché aux deux projets en tant que producteur exécutif.

Les images du film ont été publiées pour la première fois lors du DC Fandome 2021, qui a donné un aperçu de ses effets visuels et de la conception de ses personnages. Il pourrait y avoir quelques changements dans les effets avec des reprises qui dynamisent déjà le film. Je suppose que la bande-annonce se révélera mieux lors de sa première dans quelques jours.

