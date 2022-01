Dwayne Johnson apporte SmackDown à Sesame Street dans un tweet hilarant à Elmo

Quand Dwayne Johnson ne joue pas un dur à cuire, alors il s’amuse un peu sur les réseaux sociaux avec des marionnettes. The Rock a apporté son A-game à une vieille dispute entre Rue de Sesame personnages Elmo, Zoe et son animal de compagnie rock Rocco, et il semble que quelqu’un est sur le point de lui dire comment se rendre à Rue de Sesame pour un SmackDown à fourrure. Dans son message, Johnson a répondu à un Tweeter sur le compte d’Elmo cela faisait référence à un épisode de 2004 de l’émission pour enfants de longue date dans laquelle Elmo est devenu furieux de ne pas pouvoir manger de biscuit parce que Zoe voulait en donner à son animal de compagnie. Avant d’en venir aux derniers commentaires de The Rock, voici comment tout a commencé.

De toute évidence, après presque deux décennies, Elmo n’a toujours pas réussi à se procurer ce cookie, postant sur Twitter : « Quelqu’un a-t-il déjà vu un rocher manger un cookie ? Elmo est juste curieux. Johnson n’a pas mis longtemps à se ranger du côté de son petit ami rouge et a menacé de se rendre dans le petit quartier sympathique pour une confrontation de biscuits. Il a écrit:

« Oui mon ami. Ce rocher dévore les cookies. Toutes sortes de biscuits. Je vais vous présenter #CheatMeals et ça va changer votre vie. Dites à Cookie Monster de le déplacer, parce que je viens à Rue de Sesame botter le cul et manger des cookies. Et je n’ai presque plus de cookies. Osciller »

Alors que Johnson est occupé par son programme de tournage chargé et semble à peine avoir le temps de reprendre son souffle ces jours-ci, son tweet a suscité une réponse de Cookie Monster, qui semblait plus que disposé à donner à The Rock une course pour son argent dans les enjeux de manger des cookies. Le muncher bleu a dit: « Moi, dis le défi des cookies ACCEPTÉ !!! » Internet est parfois un endroit merveilleux, et celui-ci en fait certainement partie.





Dwayne Johnson est prêt à faire basculer le DCEU avec Black Adam







Au cours des dernières années, Johnson n’a apparemment jamais été trop loin d’un autre nouveau projet de plusieurs millions de dollars, avec le renouveau Jumanji séries, Rampage, croisière dans la jungle et Avis rouge, pour n’en nommer que quelques-uns, le prochain grand film de Johnson est son blockbuster d’été Adam noir. Le film DC amènera The Rock au DCEU et il a été très virulent en disant à tous ceux qui l’écouteront que son personnage va « perturber la hiérarchie » de la franchise et qu’il est en développement depuis environ une décennie, cela a été un longue période à venir.

« Regardez, il y a une raison pour laquelle Adam noir, nous développions depuis plus de 10 ans, n’est-ce pas ? » le producteur Hiram Garcia a récemment déclaré. « C’est comme si certaines choses venaient vite, d’autres non, mais c’est notre travail dans ce secteur de nous assurer que nous continuons à les faire évoluer et qu’elles éclosent lorsqu’elles seront prêtes. Quand ils sont prêts, c’est à ce moment-là que nous le donnons au monde et c’est parti.





En plus de Adam noir, Johnson a également prêté sa voix au film d’animation DC League of Super-Pets, dans lequel il exprime le chien de Superman Krypto, et il tournera bientôt le film de Noël Rouge pour Amazon, pour lequel il aurait été payé 50 millions de dollars. Avec son Tweet d’aujourd’hui, Johnson a au moins prouvé que même les plus grandes stars du monde pouvaient prendre un peu de temps pour plaisanter avec quelques Muppets à propos des cookies.





