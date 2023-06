Dwayne Johnson aborde le film Vin Diesel Feud, Fast X Cameo et Luke Hobbs

Superstar de l’action Dwayne The Rock Johnson a abordé sa querelle très médiatisée avec Rapide et furieux diriger Vin Diesel à la suite de l’annonce qu’il dirigera sa propre aventure centrée sur Hobbs. Prendre à réseaux sociaux, Johnson a déclaré que non seulement Luke Hobbs reviendrait dans la franchise, mais que lui et Diesel avaient « mis tout le passé derrière nous » et avanceraient avec « fraternité et détermination ». Découvrez ci-dessous ce que Johnson avait à dire sur sa relation avec Vin Diesel.





« J’espère que vous portez vos vêtements de financement… HOBBS EST DE RETOUR. Et il vient de se faire lécher. Luke Hobbs sera de retour dans la franchise Fast & Furious. Vos réactions à travers le monde au retour de Hobbs dans Fast X nous ont époustouflés. Le prochain film Fast & Furious dans lequel vous verrez le légendaire homme de loi sera le film HOBBS qui servira de nouveau chapitre et de mise en place pour FASTX: Part II. L’été dernier, Vin et moi avons laissé tout le passé derrière nous. Nous dirigerons avec fraternité et détermination – et prendrons toujours soin de la franchise, des personnages et des FANS que nous aimons.

Après avoir raté F9 suite à des désaccords majeurs avec Vin Diesel et son éthique de valeur, Johnson est maintenant revenu dans la franchise, avec Luke Hobbs apparaissant dans une scène de mi-crédits à la fin de X rapide. Son retour a été une grande surprise compte tenu des mots échangés entre Johnson et Diesel, le projet autonome Hobbs arrivant pour nous surprendre une fois de plus.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’ai bâti ma carrière sur une mentalité « le public d’abord » et cela me servira toujours d’étoile polaire. Félicitations à ma Fast Family & Universal Studios pour le succès mondial de FAST X et comme toujours, Hobbs & @SevenBucksProd sont motivés pour aider à amener la franchise Fast vers de nouveaux endroits passionnants pour les fans du monde entier. « Papa doit aller travailler » ~ HOBBS. »

CONNEXES: Dwayne Johnson sera de retour pour un autre film Fast & Furious autonome





Fast X a connu un succès majeur au box-office

Images universelles

La fin de la route commence dans X rapidela dixième tranche du Rapide furieux saga. Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto (Vin Diesel) et sa famille ont déjoué, énervé et dépassé tous les ennemis sur leur chemin. Maintenant, ils affrontent l’adversaire le plus mortel qu’ils aient jamais affronté. En 2011 Fast Five, Dom et son équipage ont éliminé le chef de file de la drogue brésilien Hernan Reyes et ont décapité son empire sur un pont à Rio De Janeiro. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante (Jason Momoa d’Aquaman), a été témoin de tout cela et a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom.

Depuis son arrivée dans les salles le mois dernier, X rapide a fait forte impression au box-office, rapportant 546 millions de dollars dans le monde et devenant le cinquième film le plus rentable de l’année. Alors que X rapide est le début de la fin de la franchise principale, le film Hobbs de Johnson n’est probablement qu’un signe des choses à venir, Diesel confirmant que diverses retombées sont actuellement en préparation.

Réalisé par Louis Leterrier et mettant en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena et bien d’autres, X rapide est maintenant sorti en salles.