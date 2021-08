Dwayne Johnson a une fois retiré la porte métallique de haute sécurité de ses charnières

COSTWAY Barrière de Sécurité en Bois pour Chien 4 Pièces Pliables 56-224 x 91,5 CM avec Porte à Charnière Patins Antidérapants - Costway

Attributs : 【Conception à 4 panneaux】afin de s'adapter à différentes largeurs, nous avons conçu la barrière pour animaux de compagnie avec quatre panneaux. D'une longueur de 224 cm, vous pouvez la plier en fonction des besoins. De plus, sa conception pliable permet de la ranger facilement. 【Porte à charnière et patins antidérapants】afin de faciliter l'ouverture de la porte par les utilisateurs, nous avons soigneusement conçu une porte à charnière. En outre, des patins antidérapants sont ajoutés au bas des panneaux pour augmenter l'adhérence et permettre à l'ensemble de la barrière de reposer sur le sol de manière stable. 【Matériaux de qualité】notre barrière pour chien de 91,5 cm de haut est faite en bois de pin naturel, robuste et durable. En outre, la surface est soigneusement recouverte d'un revêtement lisse et non toxique. Vous pouvez être assuré de la sécurité de l'espace de jeu de vos amis à fourrure. 【Installation et nettoyage faciles】des instructions détaillées et tous les