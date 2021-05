Dwayne Johnson a travaillé dans un gymnase de Doncaster alors qu’il était dans le Yorkshire

Les gymnases sont des endroits difficiles où aller dans le meilleur des cas, entourés d’hommes et de femmes énormes, soulevant des poids énormes que vous ne pouvez même pas imaginer essayer, la pression est réelle.

Maintenant, ce n’est que votre mordu de gym « Average Joe », et si une vraie machine comme je ne sais pas, Dwayne « The Rock » Johnson, marchait à côté de vous et allait directement pour les haltères de 100 kg pendant que vous étiez là comme un citron délibérant pour les 10kgs ou les 12kgs?

Eh bien, pour un pauvre schmuck du Yorkshire, c’est en fait ce qui s’est passé, après que l’ancien lutteur se soit présenté dans un gymnase de Doncaster, en profitant pour faire une séance d’entraînement rapide pendant une pause après le tournage à proximité.

Oui, The Rock était en fait à Doncaster, c’est une chose qui s’est réellement produite.

Le joueur de 46 ans filmait Furieux retombées Hobbs et Shaw – qui met également en vedette Idris Elba et Jason Statham – à la centrale électrique voisine d’Eggborough, avant de se promener dans le World Fitness Gym et de passer une heure et demie à travailler sur ses bras et son estomac en 2018.

Le patron du gymnase, Craie Carrera, 42 ans, a déclaré que la star de cinéma avait « mal à la fin ».

The Rock faisait une pause dans le tournage d’un nouveau film à proximité. Crédit: SWNS

Craie avait été informée de la session par l’un des gardes du corps de The Rock, qui s’était rendu deux semaines auparavant pour explorer l’endroit.

Mais sa visite avait été tenue top secrète autrement pour empêcher les foules sauvages d’essayer d’apercevoir l’étoile.

Craie a déclaré: « Les gens travaillaient juste et se débrouillaient avec leur propre entreprise quand il est entré.

«Ils avaient des chatons quand ils l’ont vu, je suppose qu’ils ne s’y attendaient pas.

«Je l’ai aidé avec le travail et je l’ai poussé assez fort, ses bras lui faisaient mal à la fin.

« C’était un gars vraiment terre à terre, vraiment gentil et facile à vivre. »

Il a ajouté: «Son équipe avait manifestement fait des recherches sur le gymnase en envoyant quelqu’un plus de deux semaines auparavant.

« Dwayne a jeté un coup d’œil et a décidé que ce serait un bon endroit pour lui pour s’entraîner. »

Les photos montrent Johnson posant aux côtés de Craie, lui-même bodybuilder professionnel, de sa femme Alicia et de leur fille Destiny, âgée de 14 mois.

Alicia a déclaré: « Quand il est arrivé, il était super.

«Il bavardait avec les membres, posait pour des photos et signait des autographes et tout.

« Il était absolument merveilleux. Un membre a fait signer une chemise. »

La semaine dernière, Johnson a rendu un hommage émouvant à son vieil ami et créateur de Marvel, Stan Lee, malheureusement décédé.

Dans un post sur son compte Instagram, il a écrit: « Nous en avons perdu un bon. Quel homme et quelle vie.

« Le super-héros original de Marvel et co-créateur d’IRON MAN, SPIDER-MAN, THE HULK, X-MEN etc.