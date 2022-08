Dwayne Johnson a de grands projets pour étendre l’univers DC avec Black Adam

Dwayne Johnson réalise l’immense potentiel du prochain film de DC Adam noir. Prévu pour une date de sortie le 21 octobre, le marketing s’est intensifié pour notre long métrage sur l’anti-héros. De plus, Johnson et DC commencent à explorer la possibilité de retombées des personnages du film.

Pierce Brosnan joue le Dr Fate dans Adam noir, Aldis Hodge est Hawkman et Noah Centineo est Atom Smasher. N’importe lequel de ces personnages pourrait recevoir son propre film, et Johnson aimerait que cela se produise. Dans le dernier numéro de Total Film, le Adam noir L’acteur dit: « Le but est vraiment d’élargir l’univers », cependant, nous ne savons pas comment l’équipe de DC ferait cela sous le nouveau régime Warner Bros. Discovery. Le PDG David Zaslav veut créer un plan décennal pour le DCEU, et cette expansion de Adam noir peut en faire partie.

« Le but est vraiment d’élargir l’univers et d’introduire de nouveaux personnages et des spin-offs, et d’être vraiment stratégique sur le plan. Nous avons quelques idées sur les personnages auxquels les gens vont vraiment réagir dans Black Adam, et donc nous « Je pense déjà à : ‘Commençons à penser à ce film et à quoi il ressemble pour eux.' »

Le producteur Hiram Garcia réitère le point de Johnson, ajoutant la possibilité de croisements que tout le monde attendait avec impatience. Des rapports récents ont confirmé que Johnson avait fait pression pour que Black Adam son propre film, à part quelque chose avec Shazam. Cependant, cela n’exclut pas de futurs couples.

« Alors que [Black Adam and Shazam] peut ne pas se croiser, tout existe dans un grand parapluie de l’univers DC. Et nous voulons pouvoir construire l’univers aussi grand que possible, et, vous savez, avec ces ambitions. Si tout est reçu comme nous l’espérons, nous avons des opportunités de voir potentiellement des croisements sur certains points. »

Dwayne Johnson veut voir un événement Marvel Crossover

Marvel a son calendrier prévu jusqu’en 2025, avec Avengers : Guerres secrètes, le point culminant de la phase 6 et de la saga multivers dans laquelle se trouve actuellement le MCU. Cependant, Dwayne Johnson laisse la porte ouverte à un éventuel événement croisé avec DC et Marvel quelque part sur la ligne. L’acteur a déclaré à Total Film : « Pour moi, non seulement ils peuvent exister, mais ils devraient, dans mon esprit, se croiser un jour. »

« Je suis optimiste. Juste ma nature est optimiste. Et surtout quand il s’agit de créativité. Surtout quand il s’agit de films. Et surtout quand il s’agit du panthéon des super-héros et des super-vilains de DC. De l’autre côté de la rue, nous avons le panthéon des super-héros et les super-vilains de Marvel. Pour moi, non seulement ils peuvent exister, mais ils devraient, dans mon esprit, se croiser un jour.

La quantité de planification et de travail nécessaire pour que ces franchises se croisent est immense. Pourtant, le film serait sans aucun doute un blockbuster que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aimeraient voir. Donc, pour l’instant, attendons la sortie de Adam noir en octobre et voyez si le film est digne de retombées et de suites.