Dwayne Johnson a confirmé la dernière semaine de tournage pour Black Adam

Il y a quelques semaines Le Rocher et Pierce Brosnan a annoncé qu’il restait peu de temps pour le tournage Adam noir. À présent, Dwayne Johnson Il a de nouveau profité de ses réseaux sociaux pour anticiper que la dernière semaine de tournage du très attendu film anti-héros approche. Fans de DC Univers étendu Ils sont très enthousiasmés par ce projet qui est en développement depuis plusieurs années.

Johnson était très loquace à propos de cette entrée dans le DCEU et l’importance du personnage pour lui. Il s’est préparé à fond, entraînant son corps comme jamais auparavant et avec la meilleure prédisposition qu’un professionnel d’Hollywood puisse avoir. « La hiérarchie du pouvoir dans le monde DC est sur le point de changer », étaient les mots de l’interprète.

Black Adam est sur le point de terminer le tournage

Le Rocher posté sur Instagram : « Cette semaine à venir sera une grande semaine. Notre dernière semaine de production pour le tournage de Adam noir. Tous les entraînements, le régime, avec la crise du covid. Cela fait deux ans de préparation du personnage, de l’histoire et de la production. Tout culmine la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup de soutenir Adam noir. Je pense que nous faisons un film et créer un univers ultime, unique, mauvais et cool« .

L’année dernière en FanDôme la société de production a partagé l’art conceptuel du film. Certains fans osent rêver que dans le DC FanDome Cette année, qui aura lieu le 16 octobre, la première bande-annonce officielle du film mettant en vedette Dwayne Johnson.

Le tournage du film a commencé en avril de cette année et la photographie principale a duré un peu plus de trois mois. L’intrigue du film reste sous clé et on n’en sait pas grand-chose. Oui, la participation du Société de justice d’Amérique. Le groupe de héros fera ses débuts sur grand écran.

Le casting du film est complété par Pierse Brosnan comme Dr. Fate, Noah Centineo comme Atom Smasher, Quintessa Swindell comme Cyclone, Aldis Hodge comme Hawkman, Sarah Shahi comme Isis et Marwan Kenzari probablement comme Sabaac. Black Adam sortira le 29 juillet 2022.