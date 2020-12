Dwayne Haskins libéré de l’équipe de football de Washington

Dwayne Haskins et l’équipe de football de Washington ont été en désaccord ces derniers temps.

Lorsque Dwayne Haskins a été repêché par l'équipe de football de Washington, beaucoup ont estimé qu'il avait le potentiel pour être un excellent candidat au sein de l'organisation. Après quelques matchs de sa saison recrue, il était clair que Haskins était en difficulté et les choses ont empiré cette saison alors que l'équipe a connu beaucoup plus de succès avec Alex Smith. Depuis que Smith s'est blessé, Haskins a été sous le centre et il a largement lutté car l'équipe de football de Washington n'est plus un verrou pour les séries éliminatoires. La semaine dernière, Haskins a eu des problèmes pour avoir enfreint le protocole COVID et il devenait clair qu'il ne voulait plus être à Washington. Après le match d'hier soir, il y avait une certaine confusion sur sa disponibilité médiatique, et aujourd'hui, l'équipe a décidé de le libérer complètement. Dans la déclaration de l'équipe, il a été clairement indiqué que c'était une décision mutuelle et que la semaine prochaine, l'équipe de football de Washington fera commencer Taylor Heinicke si Smith n'est pas prêt à partir. Avec un match incontournable à l'horizon, ce n'est pas la position dans laquelle l'équipe voulait se trouver, bien que si 2020 a prouvé quelque chose, c'est que le pire des cas se produira presque toujours. Dimanche sera le véritable test de la composition de cette équipe alors qu'elle affrontera les Eagles de Philadelphie.