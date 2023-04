Duty After School : la série CORÉENNE qu’est FUROR sur TIKOK, est-ce sur NETFLIX ? Tous les détails

streaming

La série fait fureur sur les réseaux sociaux et tout le monde se demande si elle est sur Netflix ou sur quelle plateforme.

©IMDBDuty After School est la série dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux

Une nouvelle série sur une invasion extraterrestre promet de conquérir les écrans tout comme vous l’avez fait à travers TIC Tacoù il a provoqué une grande fureur et tout le monde se demande où et quand le voir : il s’agit Devoir après l’école et on vous dit si c’est sur Netflix.

La production a été comparée à Nous sommes mortsde Netflix, où une invasion de zombies se produit dans le monde et plusieurs de ses protagonistes se trouvent à l’intérieur d’une école, quelque chose de similaire se produit avec Devoir après l’écolemais il n’y a pas de zombies, mais des extraterrestres.

+ Synopsis et bande-annonce de Duty After School ou Duty After School

La série vient d’être créée, comptera un total de 10 épisodes et est déjà un succès en Corée du Sud. L’histoire se déroule au lycée Sungjin, où un impact se produit et une invasion extraterrestre commence.

« De violentes créatures ressemblant à des insectes éclosent d’horribles «œufs» qui tombent du ciel et attaquent les humains. L’invasion est mondiale et l’armée sud-coréenne craint d’être submergées. En désespoir de cause, le président annonce que la conscription va commencer, et que tous les élèves du premier cycle du secondaire, hommes et femmes, doivent rejoindre l’armée« , dit le synopsis.

Après l’invasion, les soldats arrivent au lycée et les élèves de troisième année, qui sont à 50 jours de présenter leurs examens d’entrée à l’université, Ils commencent leur entraînement militaire dans la cour de l’école pour apprendre à tirer à la carabine, à se battre au corps à corps et à naviguer sur des parcours d’obstacles..

+ Casting : Quel est le casting de Duty After School ?

shin hyun soo (ma vie en or)

(ma vie en or) Je suis mon (L’empire)

(L’empire) kwon eun bin (Cher M.)

(Cher M.) Kim Minchoul (Seul prêt à se mêler)

(Seul prêt à se mêler) Kim Su Gyeom (Classe de héros faible)

(Classe de héros faible) lune sangmin (Mon nom)

+ Où regarder Duty After School en streaming, est-ce sur Netflix ?

La série, basée sur une bande dessinée web publiée entre 2012 et 2013, a cependant été publiée en mars Ce n’est pas sur Netflix, mais c’est disponible sur Vikiplate-forme connue sous le nom de « Netflix asiatique » et où vous pouvez voir le drame.

