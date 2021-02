Dustin Diamond se souvient comme sauvé par les co-stars et amis de Bell rendent hommage

Très triste nouvelle à signaler, car Dustin Diamond est décédé lundi trois semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon, et ancien Sauvé par le gong les co-stars rendent hommage avec certains des autres collègues de Dustin du show business. Bien que le pronostic ait été sombre, la mort de Diamond a quand même été un grand choc compte tenu de son jeune âge et de la rapidité avec laquelle toute l’épreuve s’est déroulée. La nouvelle est partie Sauvé par le gong les fans partout en deuil, et c’est particulièrement douloureux pour ceux qui connaissaient le mieux Dustin.

Mario Lopez, qui a partagé la vedette avec Diamant de Dustin sur Sauvé par le gong, a précédemment tweeté un message positif de soutien à Dustin le mois dernier après avoir appris le diagnostic de cancer. À la suite de la mort de Diamond, Lopez a publié un nouveau message adressant la triste nouvelle.

« Dustin, mon homme va vous manquer. La fragilité de cette vie est quelque chose qui ne doit jamais être pris pour acquis. Les prières pour votre famille continueront », a tweeté Lopez.

Dustin, mon homme vous manquera. La fragilité de cette vie est quelque chose qu’il ne faut jamais prendre pour acquis. Les prières pour votre famille se poursuivront … pic.twitter.com/BnxY9XgN5g – Mario Lopez (@mariolopezviva) 1 février 2021

Tiffany Thiessen, qui a joué Kelly Kapowski avec Dustin sur Sauvé par le gong, a honoré sa co-star décédée avec un message hommage sur Instagram. Publiant également plusieurs photos de Diamond dans ses histoires Instagram, Thiessen écrit: «Je suis profondément attristée par la nouvelle du décès de mon ancienne co-star @realdustindiamond. La vie est extrêmement fragile et c’est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre pour acquis. Dieu speed Dustin . «

L’acteur de Zack Morris, Mark-Paul Gosselaar, a également rendu hommage au regretté acteur Screech en postant: « Profondément attristé d’apprendre le décès de Dustin Diamond, un véritable génie de la comédie. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Je regretterai ces étincelles brutes et brillantes que lui seul a pu produire. Une tarte au visage, mon camarade. «

Profondément attristé d’apprendre le décès de Dustin Diamond, un véritable génie de la comédie. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. En repensant à notre temps à travailler ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul a pu produire me manqueront. Une tarte au visage, mon camarade. – Mark-Paul Gosselaar (@MPG) 1 février 2021

Après Sauvé par le gong, Diamond était souvent apparu comme lui-même dans des émissions de télé-réalité. Cela comprend un passage en tant que lutteur professionnel pour la série CMT de Hulk Hogan Lutte de championnat de célébrités. Danny Bonaduce de La famille des perdrix avait lutté aux côtés de Dustin pour CCW, et avec une photo du casting, il a publié un message d’hommage sur Twitter.

« Dustin Diamond I s’est croisé plusieurs fois. La dernière fois que j’ai travaillé avec lui, c’était sur la Celebrity Wrestling de Hulk Hogan. Il a tout donné et en savait plus sur la lutte que n’importe lequel d’entre nous. 44 est bien trop jeune », dit Bonaduce.

Dustin Diamond I et s’est croisé plusieurs fois. La dernière fois que j’ai travaillé avec lui, c’était sur la Celebrity Wrestling de Hulk Hogan. Il a tout donné et en savait plus sur la lutte qu’aucun de nous. 44 est beaucoup trop jeune. #RIPDustinDiamondpic.twitter.com/P4ELjU291t – Danny Bonaduce (@TheDoochMan) 1 février 2021

Fellow ancien enfant star et Enchanté l’actrice Erin Murphy, qui a également lutté sur Lutte de championnat de célébrités, a posté une photo d’elle-même avec Dustin et a écrit: «Repose en paix, mon ami».

Courtney Stodden, qui connaissait Dustin depuis leur apparition Célébrités Big Brother, a également posté sur sa mort en tweetant: « Oh seigneur. #rip Dustin. Je suis choqué. Je me souviens de toutes les fois où nous étions là l’un pour l’autre sur le plateau de #cbb, comme sur cette photo. Vous me parliez. de me sentir désolé. Tu étais une âme sensible mais forte. Je suis vraiment désolé. «

Oh Seigneur. #déchirure Dustin. Je suis choqué. Je me souviens de toutes les fois où nous étions là l’un pour l’autre sur le plateau de #cbb comme capturé sur cette photo. Vous me disiez de m’apitoyer sur moi-même. Vous étiez une âme sensible mais forte. Je suis vraiment désolé 😢 #dustindiamond. pic.twitter.com/h5b4O8goKo – Courtney Stodden (@CourtneyStodden) 1 février 2021

Également sur les réseaux sociaux, d’innombrables fans remercient Diamond pour les années de rire qu’il a contribué à fournir. Pour les enfants des années 90 en particulier, Screech a été une si grande partie de leur enfance et il est douloureux de voir un acteur aussi divertissant nous quitter à un si jeune âge. Il nous manquera pour toujours. Repose en paix, Dustin Diamond.

«Saved by the Bell» était l’un de mes favoris de tous les temps en grandissant. Screech était une telle légende – RIP Dustin Diamond! 🙏🏼 pic.twitter.com/f5aoxJNv1v – Angie (@ AngieSee21) 1 février 2021

Quiconque me connaît sait que Saved By The Bell est mon émission préférée de tous les temps et je la cite littéralement tous les jours. Je ne vais pas mentir … celui-ci fait mal. Regarder SBTB toute la journée en l’honneur de Dustin Diamond. #RIPScreechhttps://t.co/MywqGU2aE7 – ✿ 𝓵𝓪𝓾𝓻𝓮𝓷✶ * • (@LaHeartSings) 1 février 2021

Ceci est dévastateur. Screech a été une grande partie de mon enfance. RIP Dustin Diamond. 😔😔 Les pensées vont à sa famille et à ses amis. https://t.co/usP2R1krz1 – ArkhamGirl85 (@ lisa_marie24) 1 février 2021

Repose en paix Dustin Diamond. Un peu des années 90 nous a quittés aujourd’hui. J’ai adoré #Sauvé par le gongpic.twitter.com/9xR7P1g3kj – LE PROJET MIKE DELINQUENT (@mikedelinquent) 1 février 2021

Oh mon Dieu Screech est mort 😭😭😭😭😭😭😭 !!!! Dustin Diamond Je n’arrive toujours pas à y croire 💔 Rest In Peace Dustin #DustinDiamond – BlackLotus (@ theBlacklotus26) 1 février 2021

