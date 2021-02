Dustin Diamond meurt après avoir combattu le cancer, Screech de Saved by the Bell avait 44 ans

Des semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade 4, Sauvé par le gong étoile Diamant de Dustin nous a quittés. Selon un représentant de l’acteur, Diamond est décédé lundi matin après que son état se soit considérablement détérioré au cours de la semaine dernière. Avec sa petite amie à ses côtés, Diamond serait décédé après avoir été enlevé des appareils respiratoires pour tenter de l’amener à des soins palliatifs. Il avait 44 ans.

Le mois dernier, il a été signalé que Diamond avait été hospitalisé pour une maladie soupçonnée d’être un cancer. Les médecins ont confirmé ces craintes en diagnostiquant un carcinome à petites cellules de stade 4, également appelé cancer du poumon avancé. Il avait depuis commencé des traitements de chimiothérapie avec des plans pour lutter contre la maladie. Il y a quelques jours, Diamond a émis l’hypothèse que séjourner dans des motels bon marché en tant que comédien itinérant pouvait avoir contribué à sa maladie, mais c’était aussi dans sa famille lorsque sa mère était décédée d’un cancer du sein.

Diamond est surtout connu pour avoir joué Samuel « Screech » Powers dans la série humoristique des années 1990 Sauvé par le gong. Il est également apparu dans les deux émissions dérivées originales, Sauvé par la cloche: la nouvelle classe et Sauvé par la cloche: les années universitaires. Il était l’un des seuls membres de la distribution originale à ne pas apparaître dans la renaissance de Peacock qui a été créée en novembre, et son absence a été expliquée par la révélation que Screech et son ami robot vivaient maintenant sur la Station spatiale internationale.

L’année dernière, Diamond a parlé du redémarrage de Peacock, qui était encore en cours à l’époque. Il a dit qu’il n’avait pas été contacté pour apparaître dans le nouveau Sauvé par le gong, mais a clairement indiqué dans une interview avec TMZ qu’il espérait avoir l’opportunité de revenir au rôle de Screech. Le showrunner Tracey Wigfield avait depuis tease que revisiter Screech était une possibilité dans une saison future si la série était renouvelée, ce qui n’était que le mois dernier.

Après son diagnostic, Diamond’s Sauvé par le gong La co-star Mario Lopez l’a contacté pour lui offrir son soutien. S’adressant à Twitter pour parler de la situation, Lopez a écrit: «Je suis entré en contact avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera ce problème. Prier pour lui et sa famille et pour un rapide récupération. »

Dans un article séparé sur Instagram, Sauvé par le gong La star Lark Voorhies a également posté une image d’elle-même aux côtés de Dustin et a déclaré: « Je voudrais prendre le temps d’envoyer un amour spécial et des meilleurs vœux à Dustin Diamond, qui est l’un de mes amis les plus chers. Dustin, tous les nombreux dans votre un cercle restreint qui sait que vous êtes la grande personne que vous êtes, qui tire vraiment pour vous et prie pour le meilleur résultat. «

En plus de son rôle de Screech, le travail de Diamond en tant qu’enfant acteur comprenait également des rôles dans Les belles années et la comédie classique Mangeur de personnes pourpres. Après Sauvé par le gong, il a continué à jouer dans divers films et émissions de télévision, bien qu’il ait souvent fait des apparitions en tant que lui-même. En tant que Dustin Diamond, il est apparu dans des films comme Énorme menteur et Dickie Roberts: ancienne star d’enfant. Curieusement, son dernier rôle en 2017 était pour la série comique Adult Swim Ton joli visage va en enfer qui représentait Diamond jouant lui-même dans l’au-delà.

En ce moment, nos pensées vont à ceux qui ont le mieux connu Dustin pendant cette période de deuil difficile. Il n’y a personne d’autre comme Dustin Diamond, et cela garantira qu’il restera toujours dans les mémoires. Qu’il repose pour toujours en paix. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: Sauvés par la cloche, avis de décès