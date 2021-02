Dustin Diamond: c’est ainsi que les acteurs de ‘Saved by the Bell’ de ‘Screech’ ont dit au revoir

Diamant de Dustin, qui a joué Samuel ‘Screech’ Powers dans la série télévisée à succès «Saved by the bell» («Saved by the bell» dans sa langue originale), est décédé le 1er février 2021, à 44 ans, des suites d’un cancer du poumon.

À la mi-janvier, Dustin a été admis dans un hôpital de Floride après un malaise général qui a commencé par une boule dans la gorge. Les médecins ont déterminé qu’il s’agissait d’un cancer de stade 4 et il a commencé une chimiothérapie, mais est décédé une semaine après le premier tour.

Après avoir appris la nouvelle de sa mort, ses anciens collègues de « Sauvé par le gong«Ils ont rendu un hommage sincère à Diamant de Dustin, qui pendant de nombreuses années a donné vie à ‘Screech’ dans la comédie de NBC.

On se souvient de Dustin Diamond pour sa participation à « Saved by the Bell » (Photo: NBC)

MARK-PAUL GOSSELAAR (ZACKARY ‘ZACK’ MORRIS)

« Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de Dustin Diamond, un véritable génie de la comédie », a déclaré Mark-Paul Gosselaar à Entertainment Weekly. «Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. En repensant à notre temps à travailler ensemble, je manquerai ces étincelles brutes et brillantes que lui seul pouvait produire. Un gâteau au visage, mon camarade ».

LARK VOORHIES (LISA TURTLE)

Lark Voorhies, qui jouait Lisa Turtle, s’est également entretenu avec EW. Les mots ne peuvent pas exprimer la douleur que je ressens en ce moment. Dustin et moi avions une amitié chaleureuse et spéciale, c’était un gentleman aimant, et mes souvenirs de lui seront toujours chéris », a-t-il déclaré. «Je suis vraiment désolé que vous soyez parti. Mais c’est particulièrement triste pour ses proches qui ont dû faire face à sa mort tragique et à sa propre grande perte. Mon cœur leur va dans cette période difficile.

TIFFANI-AMBER THIESSEN (KELLY KAPOWSKI)

Pendant ce temps, Tiffani Thiessen, Mario Lopez et Elizabeth Berkley Lauren ont utilisé leurs comptes Instagram pour dédier quelques mots à Dustin Diamond. « Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de mon ancienne co-star @realdustindiamond », a écrit Thiessen. «La vie est extrêmement fragile et c’est quelque chose que nous ne devons jamais tenir pour acquis. Dieu dépêche Dustin. «

MARIO LOPEZ (SLATER ALBERT CLIFFORD ‘AC’)

«Dustin, tu vas nous manquer, mon homme. La fragilité de cette vie est quelque chose qui ne doit jamais être tenu pour acquis. Les prières pour votre famille continueront », a déclaré López.

ELIZABETH BERKLEY (JESSICA ‘JESSIE’ SPANO)

«Je suis reconnaissant d’avoir pu créer avec Dustin lorsque nous étions au début de nos rêves devenus réalité», a écrit Berkley Lauren. «Je vais garder ces doux souvenirs et les rires que nous partageons. Repose en paix ».

TORI SPELLING (VIOLET)

« Avant que David et Donna n’existent, il y avait Screech et Violet », a écrit l’actrice sur Instagram. «Dustin était mon premier baiser d’écran. Il m’a accueilli à bras ouverts sur le tournage de Saved By the Bell. Comme on peut l’imaginer, être la recrue d’une émission à succès était accablant pour un jeune de 14 ans. Il m’a non seulement montré les alentours, mais s’est assuré qu’il allait toujours bien. Un si jeune homme. Il était gentil, intelligent et faisait toujours rire tout le monde. C’était un excellent partenaire de scène. C’était un très bon gars. Je suis triste après le spectacle que je n’ai jamais eu beaucoup de contacts, à part me rencontrer occasionnellement lors d’événements. Je suis contente qu’elle ne souffre pas. C’est une icône pour moi professionnellement et personnellement. RIP Samuel amour, votre Violet ».