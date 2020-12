Dustborn est un nouveau titre de Quantic Dream emmenant les fans dans le futur lointain de 2030

Entrez dans une Amérique dystopique en tant que Jeux de fil rouge‘annonce Dustborn sur plusieurs plates-formes. Le jeu est l’un des nombreux titres publiés par Red Thread Games, mais ils font maintenant pression pour une expérience de joueur plus profonde et plus intense.

Les joueurs contrôlent un personnage appelé Pax qui est un ex-détenu avec des pouvoirs surhumains. Elle doit transporter un mystérieux colis de la Californie à la Nouvelle-Écosse, mais pendant tout ce temps, une faction puritaine fanatique tente de la traquer. Combattez dans un environnement désertique unique de possibilités en créant un équipage et combattez dans des situations uniques.

En bref, les joueurs interagissent avec un monde unique sur le thème de la bande dessinée alors qu’ils mènent un groupe d’inadaptés dans une aventure unique à travers les États divisés d’Amérique. Suivez une aventure d’action unique basée sur une histoire sur l’espoir, l’amitié, l’amour et les robots tout en apprenant le vrai pouvoir des mots.

Le monde est une Amérique post-infodémique périlleuse inspirée des romans graphiques. En rejoignant une foule hétéroclite de marginaux, vous découvrirez que chacun a ses propres pouvoirs étranges qui peuvent vous aider à surmonter tout obstacle qui se trouve sur votre chemin.

Recrutez et gérez les exclus, car chacun a une personnalité et une histoire uniques et convaincantes. Regardez leurs personnalités conflictuelles interagir et gardez-les tous unis alors que vous vous tenez face à des obstacles et à l’adversité écrasants,

Voyagez à travers le continent en explorant la République corporative du Pacifique jusqu’à la Nation libre de la Nouvelle-Écosse. Prenez des missions, recrutez de nouveaux membres d’équipage et découvrez les sites touristiques tout en parcourant le pays ravagé par la guerre civile, les migrations massives et le réchauffement climatique.

Maniez vos mots comme des pouvoirs, car votre superpuissance est la manifestation littérale des mots. Découvrez des échos arcaniques, créez de nouveaux mots et utilisez un arsenal de linguistique puissante contre vos ennemis et amis.

Répartis à travers le pays comme des arrêts au stand qui vous parleront du monde après que tout s’est mal passé. Apprenez l’histoire de l’Amérique, regardez les erreurs se répéter et explorez les organisations restantes qui existaient avant la diffusion.

Votre couverture pendant cette aventure? Eh bien, vous êtes un groupe de folk-punk rock en voyage pour gagner la bataille des groupes. Réalisez ce rêve et vous vous rapprocherez peut-être un peu plus de la Nouvelle-Écosse et de la liberté que vous recherchez.

Dustborn est prévu pour 2021, mais il n’y a pas encore de date de sortie officielle. Le jeu a un actif Vapeur page qui fournit des mises à jour de la communauté tout au long de l’année.