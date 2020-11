Dunkerque: l’épopée de guerre de Christopher Nolan, ce soir sur Antena 3

Beaucoup diront que 1917 C’est le meilleur film de guerre d’au moins la dernière décennie, et c’est que le nouveau Sam Mendes nous a fait oublier trop vite le prodige technique qui était Dunkerque, l’une des dernières bandes de Christopher Nolan. Le cinéaste s’éloignait ainsi de la science-fiction et de l’obscurité de Le Chevalier Noir pour embrasser un projet réel, difficile et puissant, avec lequel il a triomphé dans le monde entier, et ce ce soir Antena 3 est diffusée à 22h00. dans ‘Le Peliculón».

Synopsis de Dunkerque

« Année 1940, au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Sur les plages de DunkerqueDes centaines de milliers de soldats britanniques et français sont encerclés par l’avancée de l’armée allemande, qui a envahi la France. Pris sur la plage, la mer les coupant, Les troupes font face à une situation pénible qui s’aggrave à l’approche de l’ennemi« .

Pourquoi regarder Dunkerque ce soir à 22h sur Antena 3?

Critique loué ce travail magistral de Christopher Nolan, et s’il est vrai que l’intrigue et les dialogues sont faibles, la tension est palpable dans l’environnement grâce à un montage écrasant et un son prudent qui mise sur une mélodie incessante que lorsque nous avons quitté le cinéma, nous étions nombreux à rester dans notre cerveau pendant des jours.

Nous ne sommes pas confrontés à l’un des blockbusters catalogués comme ‘superproduction‘qui définissent la carrière de Nolan, mais avant un film quelque peu minimaliste qui brille techniquement. Il ne pariera pas sur les plans séquences que l’on voit dans 1917, mais quand même, cela surprend dans chaque section. De plus, ce sera première fois que vous voyez Harry Styles, chanteur de One Direction, dans un rôle de film, et il ne fait pas aussi mal qu’on pourrait le penser: en effet, il participera au nouveau Olivia Wilde en 2021, dit Ne t’inquiète pas chérie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂