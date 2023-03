Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves fait ses débuts au SXSW avec un score de 100% chez Rotten Tomatoes

Le nouveau film d’aventure fantastique Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs a suscité beaucoup d’amour avec sa première mondiale. Basé sur le célèbre jeu de rôle, le Donjons & Dragons film projeté pour les critiques et les festivaliers au festival du film South by Southwest (SXSW) à Austin, Texas. Les critiques ultérieures des critiques approuvés par Rotten Tomatoes ont abouti à des éloges unanimes et à un score de 100% pour le film, un contraste frappant avec l’action en direct précédente. J&D film sorti en 2000.





« Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs est arrivé à la soirée d’ouverture de SXSW, et c’est le genre de plaisir épique que les fans attendaient », écrit Kristy Puchko de Mashable.

« Cela capture la joie d’échouer, de s’enfuir et de trouver une excellente solution qui fonctionne d’une manière ou d’une autre, ce qui est la véritable expérience de tout bon J&D campagne », déclare Richard Whittaker de l’Austin Chronicle dans sa critique.

Avant la première, les réalisateurs du film ont déclaré que le film n’était pas « réservé aux nerds », soulignant qu’ils voulaient Honneur parmi les voleurs pour plaire à tout le monde. Cela est vrai pour les critiques avec la projection de SXSW, car il est noté que les fans et ceux qui ne connaissent pas le RPG seront divertis par le film.

« Une adaptation qui plaira au côté nostalgique des fans existants et divertira ceux dont les yeux se glacent à la mention de Dungeon Masters, de bardes ou de druides », comme le dit Lovia Gyarkye de THR, qualifiant le film d’adaptation « accessible ».

Ou comme Kate Sanchez de But Why Tho? écrit, « Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs est un bon film de braquage. Un bon film fantastique. Une bonne aventure. Et surtout, un bon film D&D. »





Les membres Amazon Prime peuvent regarder le film plus tôt

Il a également été révélé peu de temps après la première que Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs aura des projections préalables pour les abonnés Amazon Prime. la projection spéciale d’une journée seulement aura lieu le 19 mars à 14 h 00, heure locale, dans les cinémas participants du pays. Le film sortira dans les salles grand public le 31 mars 2023. Vous pouvez vous procurer des billets pour la projection spéciale sur Amazon.com.

Jonathan Goldstein et John Francis Daley direct. Le film met en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grant. Dans le film:

Un charmant voleur et une bande d’aventuriers improbables entreprennent un braquage épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu’ils se heurtent aux mauvaises personnes. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves apporte le monde riche et l’esprit ludique du légendaire jeu de rôle sur grand écran dans une aventure hilarante et pleine d’action.

Vous pouvez voir la bande-annonce du film ci-dessous.